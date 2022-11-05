"Evde kararları karın mı alıyor?" sorusu sonrası ortalığı ayağa kaldırmıştı! Vitor Pereira öyle bir karar verdi ki...

GAZETECİ ÖZÜR DİLEDİ

Soruyu yönelten gazeteci ise sonasında "Arkadaşlar eve gittikten sonra yaşananları yeniden gözden geçirdim ve vardığım sonucu sizlerle paylaşmak istiyorum. Corinthians teknik direktörü Vitor Pereira'ya sorduğum Soru çok kötüymüş. Daha nazik bir soru yöneltmem gerekiyordu ancak bunu yapmamışım. Bir daha karşılaşırsak daha düzgün bir soru soracağım. Umarım beni anlar ya da pişmanlığımı görürsünüz. Hepinize kucak dolusu sevgiler, barışla kalın." şeklinde açıklama yapmıştı.