"Evde kararları karın mı alıyor?" sorusu sonrası ortalığı ayağa kaldırmıştı! Vitor Pereira öyle bir karar verdi ki...

Jorge Jesus öncesi Fenerbahçe'yi çalıştıran ve ikinci Türkiye döneminde beklentilerin altında bir performans sergilemesinin ardından görevine son verilen Vitor Pereira geçtiğimiz hafta 2-0 mağlup oldukları Fluminense maçının ardından düzenlediği basın toplantısında yaşanan beklenmedik bir olayla gündeme gelmişti.
Fluminense karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında kendisine, ayrılık haberlerine dair bir soru yönelten Brezilyalı gazeteci Marco Bello, "Corinthians’ta kalmak istiyorsun ama eşin gitmek istiyormuş. Evde kararları eşin mi alıyor? Evde onun sözü mü geçiyor?" demişti.
Vitor Pereira ise bu soruya, "Ailen sana eğitim vermemiş, kaba bir adamsın. Sana cevap bile vermeyeceğim. Bu futbolla alakalı bir soru değil. Dua et ki insanları dövmeyi bıraktım." demişti.
Soruyu yönelten gazeteci ise sonasında "Arkadaşlar eve gittikten sonra yaşananları yeniden gözden geçirdim ve vardığım sonucu sizlerle paylaşmak istiyorum. Corinthians teknik direktörü Vitor Pereira'ya sorduğum Soru çok kötüymüş. Daha nazik bir soru yöneltmem gerekiyordu ancak bunu yapmamışım. Bir daha karşılaşırsak daha düzgün bir soru soracağım. Umarım beni anlar ya da pişmanlığımı görürsünüz. Hepinize kucak dolusu sevgiler, barışla kalın." şeklinde açıklama yapmıştı.
Tüm bunlar yaşanırken, 54 yaşındaki teknik adam için Brezilya basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; Portekizli çalıştırıcı, Corinthians ile sözleşmesi Aralık ayının sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyecek ve Brezilya ekibine veda edecek. Pereira'nın bu kararını kulübün başkanı Dulio Monteiro Alves'e de bildirdiği aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Şubat 2022'de Corinthians'ın başına geçen 54 yaşındaki teknik adam, Corinthians'ın başında çıktığı 61 maçta 25 galibiyet aldı.