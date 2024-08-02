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  4. Eyvah, Arda Güler! Antrenmanda acı içinde yer kaldı, herkesi çok korkuttu! Ancelotti koşarak oraya geldi...

Eyvah, Arda Güler! Antrenmanda acı içinde yer kaldı, herkesi çok korkuttu! Ancelotti koşarak oraya geldi...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.08.2024 13:27
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Geçtiğimiz sezonu hem lig hem de Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürerek tamamlayan Real Madrid yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Arda Güler gerçekleştirilen antrenman maçında acı içinde yerde kalırken, yürekleri ağza getirdi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Geçtiğimiz sezonu hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla tamamlayan Real Madrid, yeni sezon hazırlıklarını Amerika'da sürdürüyor.

Son olarak Milan ile hazırlık maçı yapan ve çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam eden Real Madrid'de Rüdiger ile Arda Güler arasında yaşananlar dikkat çekti.

ÖYLE BİR MÜDAHALE YAPTI Kİ...

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Real Madrid'in Alman stoperi Antonio Rüdiger, antrenman sırasında Arda Güler'den topu almak için yaptığı müdahaleyle az daha genç yıldızı sakatlıyordu.

ACI İÇİNDE YERDE KALDI

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Aşil tendonuna yakın bir bölgeye temas alan Arda Güler, acı içinde yerde kalırken teknik direktör Carlo Ancelotti ve futbolcular, uzun süre yerden kalkamayan genç yeteneğin durumuyla ilgilendi.

İŞTE O ANLAR...
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Sakatlık Arda Güler son dakika ancelotti real madrid
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