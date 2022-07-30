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"Eyyam-ı bahur" sıcakları yüksek rakımda yaşayan Erzurumluları da bunalttı

30.07.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlardan 74 yaşındaki Hacı Ali Çomaklı: - "Bizim memleketimizin 3-4 ay çetin kışı var ama gerisi serin geçer. Biz soğuğa ve serine alıştığımız için sıcak pek bize yaramıyor"

Kışın uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Erzurum'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava vatandaşları bunalttı.

Tüm yurtta hissedilen "eyyam-ı bahur" sıcakları, 1890 rakımdaki kentte yaşayanları da etkiledi.

Serinlemek için yeşil alan ve ağaç gölgelerini tercih edenler mesire alanlarında aileleriyle piknik yaptı.

Vatandaşlardan 74 yaşındaki Hacı Ali Çomaklı, AA muhabirine, kentte uzun zamandır bu şekilde bir sıcak hava ile karşılaşmadığını söyledi.

- "Biz soğuğa ve serine alıştığımız için sıcak pek bize yaramıyor"

Sıcaktan korunmak için ağaç gölgelerine geldiğini belirten Çomaklı, "Eski zamanlarda belki böyle sıcak olmuş olabilir ama bu sene soğuk yok denecek kadar oldu. 35 dereceyi gördük. Sıcaktan korunmak için ağaç gölgelerine gelerek vakit geçiriyoruz. Bizim memleketimizin 3-4 ay çetin kışı var ama gerisi serin geçer. Biz soğuğa ve serine alıştığımız için sıcak pek bize yaramıyor." dedi.

Nizamettin Alper de sıcak hava nedeniyle günlerini gölge olan yerlerde geçirmeye çalıştığını anlatarak, "Erzurum bu yıl çok sıcak olduğu için serin yerlere kaçıyoruz. Ben daha önce böyle bir sıcak görmedim bu yıl aşırı sıcak oldu. Diğer şehirlerimizde de sıcak var ama burası da oraları aratmıyor." diye konuştu.

Fahrettin Aydın ise yağmurların az yağması nedeniyle havaların sıcak olduğunu söyleyerek, "Erzurum'da görülmemiş sıcaklardan bir gün yaşıyoruz. Dün bugüne göre daha sıcaktı. Erzurum soğuğu ile bilinir ama bu sene kavurucu sıcaklar geçiyor." ifadelerini kullandı.

"Eyyam-ı bahur" sıcakları yüksek rakımda yaşayan Erzurumluları da bunalttı

- Vatandaşlardan 74 yaşındaki Hacı Ali Çomaklı: - "Bizim memleketimizin 3-4 ay çetin kışı var ama gerisi serin geçer. Biz soğuğa ve serine alıştığımız için sıcak pek bize yaramıyor"

"Eyyam-ı bahur" sıcakları yüksek rakımda yaşayan Erzurumluları da bunalttı

"Eyyam-ı bahur" sıcakları yüksek rakımda yaşayan Erzurumluları da bunalttı

"Eyyam-ı bahur" sıcakları yüksek rakımda yaşayan Erzurumluları da bunalttı

"Eyyam-ı bahur" sıcakları yüksek rakımda yaşayan Erzurumluları da bunalttı

"Eyyam-ı bahur" sıcakları yüksek rakımda yaşayan Erzurumluları da bunalttı

"Eyyam-ı bahur" sıcakları yüksek rakımda yaşayan Erzurumluları da bunalttı

"Eyyam-ı bahur" sıcakları yüksek rakımda yaşayan Erzurumluları da bunalttı

"Eyyam-ı bahur" sıcakları yüksek rakımda yaşayan Erzurumluları da bunalttı

"Eyyam-ı bahur" sıcakları yüksek rakımda yaşayan Erzurumluları da bunalttı

"Eyyam-ı bahur" sıcakları yüksek rakımda yaşayan Erzurumluları da bunalttı

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