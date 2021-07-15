Ezgjan Alioski kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'a transfer olan Ezgjan Alioski kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Makedon profesyonel futbolcu olan Ezgjan Alioski, son olarak Premier Lig kulübü Leeds United'da oynamıştı. İsmi ise halk arasında 'Gjanni' olarak bilinmektedir. Oldukça çok yönlü bir sol ayaklı olan oyuncu, ağırlıklı olarak sol kanatta oynamakta ve ayrıca forvet, ofansif orta saha, sol bek, sağ kanat olarak da oynayabilmektedir.