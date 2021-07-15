SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Ezgjan Alioski kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'a transfer olan Ezgjan Alioski kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Ezgjan Alioski kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'a transfer olan Ezgjan Alioski kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

15.07.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı kırmızılı takımla ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Süper Lig transfer sezonunda Galatasaray'la adı anılan futbolculardan Ezgjan Alioski Galatasaray'la anlaşma sağladı. Peki Ezgjan Alioski kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'a transfer olan Ezgjan Alioski kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...

Son günlerde adı Galatasaray'la anılan başarılı futbolculardan Ezgjan Alioski Galatasaray'la anlaşma sağladı. Alioski'nin transfer haberi sonrası hayatı ve kariyer araştırılıyor. Peki Galatasaray'a transfer olan Ezgjan Alioski kimdir? İşte futbol kariyeri...

Ezgjan Alioski kimdir?

Galatasaray'da yeni bir transfere dair flaş gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı takım, son gelişmelere göre Ezgjan Alioski transferini bitirdi ve anlaşma sağlandı.
Transfer haberinin ardından Ezgjan Alioski'nin hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. 12 Şubat 1992 tarihinde Prilep, Makedonya'da dünyaya gelen Alioski, Kuzey Makedonya milli takımında kanat, kanat bek pozisyonunda görev almaktaydı.
Makedon profesyonel futbolcu olan Ezgjan Alioski, son olarak Premier Lig kulübü Leeds United'da oynamıştı. İsmi ise halk arasında 'Gjanni' olarak bilinmektedir. Oldukça çok yönlü bir sol ayaklı olan oyuncu, ağırlıklı olarak sol kanatta oynamakta ve ayrıca forvet, ofansif orta saha, sol bek, sağ kanat olarak da oynayabilmektedir.
2003 senesinde gençlik akademisine katılmış olan Alioski, kariyerine 2010-2013 yılları arasında Young Boys'un ikinci takımında sol bek olarak başlamış ve 57 maçta dört gol atmıştır. Futbolcu, Ocak 2013 tarihinde kiralık olarak Schaffhausen'e gitmiş ve Ekim 2013 tarihinde kalıcı bir transfere katılmadan önce 77 maçta toplamda dört gol atmıştır.

Alioski'nin dini inancı nedir?

Alioski'nin dini inancı nedir?
Alioski Müslüman'dır. Kendisi İtalyanca, İngilizce, Almanca, Arnavutça, Makedonca, İspanyolca ve Fransızca dillerini bilmektedir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Ezgjan Alioski
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Olympiakos'tan Galatasaray'a şoke eden sözler

Olympiakos'tan Galatasaray'a şoke eden sözler

Rosier transferi ile ilgili resmi açıklama geldi!

Rosier transferi ile ilgili resmi açıklama geldi!

Ali Koç: En fazla 3 puanımızı silerler

Ali Koç: En fazla 3 puanımızı silerler

Ricardo Rodriguez Galatasaray yolcusu

Ricardo Rodriguez Galatasaray yolcusu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şoke eden gelişme! Galatasaray alınmadı

Şoke eden gelişme! Galatasaray alınmadı

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Euro 2020 finali için sert tepki

Euro 2020 finali için sert tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.