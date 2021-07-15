Ezgjan Alioski kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'a transfer olan Ezgjan Alioski kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Son günlerde adı Galatasaray'la anılan başarılı futbolculardan Ezgjan Alioski Galatasaray'la anlaşma sağladı. Alioski'nin transfer haberi sonrası hayatı ve kariyer araştırılıyor. Peki Galatasaray'a transfer olan Ezgjan Alioski kimdir? İşte futbol kariyeri...
Ezgjan Alioski kimdir?
Galatasaray'da yeni bir transfere dair flaş gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı takım, son gelişmelere göre Ezgjan Alioski transferini bitirdi ve anlaşma sağlandı.
Transfer haberinin ardından Ezgjan Alioski'nin hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. 12 Şubat 1992 tarihinde Prilep, Makedonya'da dünyaya gelen Alioski, Kuzey Makedonya milli takımında kanat, kanat bek pozisyonunda görev almaktaydı.
Makedon profesyonel futbolcu olan Ezgjan Alioski, son olarak Premier Lig kulübü Leeds United'da oynamıştı. İsmi ise halk arasında 'Gjanni' olarak bilinmektedir.
Oldukça çok yönlü bir sol ayaklı olan oyuncu, ağırlıklı olarak sol kanatta oynamakta ve ayrıca forvet, ofansif orta saha, sol bek, sağ kanat olarak da oynayabilmektedir.
2003 senesinde gençlik akademisine katılmış olan Alioski, kariyerine 2010-2013 yılları arasında Young Boys'un ikinci takımında sol bek olarak başlamış ve 57 maçta dört gol atmıştır. Futbolcu, Ocak 2013 tarihinde kiralık olarak Schaffhausen'e gitmiş ve Ekim 2013 tarihinde kalıcı bir transfere katılmadan önce 77 maçta toplamda dört gol atmıştır.
Alioski'nin dini inancı nedir?
Alioski Müslüman'dır. Kendisi İtalyanca, İngilizce, Almanca, Arnavutça, Makedonca, İspanyolca ve Fransızca dillerini bilmektedir.
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