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Fatih Belediyesi 2022-2023 kültür sanat sezonu Yedikule Hisarı'nda açıldı

06.10.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Belediyesi 2022-2023 kültür sanat sezonu Yedikule Hisarı'nda açıldı

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi 2022-2023 kültür sanat sezonunun açılışı "Vefatının 600. Yılı Hatırasına Süleyman Çelebi ve Mevlid" özel programıyla açıldı.

Prof. Dr. Turan Sager'in şefliğinde Yedikule Hisarı'nda düzenlenen etkinliğe, kültür ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Yedikule Hisarı'nın İstanbul'un kültür sanat hayatında yer tutacak önemli bir mekan olduğuna dikkati çekerek, "Şehirler de tıpkı insanlar gibi ruh taşırlar. Şehirlere ruh veren de insanlar ve toplumlardır. İnsanlar şehri nasıl mamur ediyorsa aslında şehir de o oranda insanı mamur ediyor." dedi.

İstanbul'da özellikle sur içinde dolaşıldığında şehrin ruhunun daha iyi hissedileceğini ifade eden Turan, İstanbul'un şairlere, ressamlara ve seyyahlara ilham olan bir şehir olduğunu söyledi.

Turan, Fatih'in ilçesinin İstanbul'un merkezi ve cazibe merkezi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Burası tabii ki ecdadın inşa ettiği sayısız eserle ihya ettiği devasa bir coğrafyanın da odak noktası. Biz Fatih Belediyesi olarak geçmişin mirasıyla dinamik bir şekilde yaşayan şehrin dinamizmini bir araya getirmek, şehrimizin sahip olduğu birikimi daha da güçlenmiş halde ileriye taşımak için çalışıyoruz. Kültürel belediyecilik vizyonumuzu en öz ifadeyle şöyle tanımlayabilirim. Eskinin tecrübesinden ve birikiminden olabildiğince faydalanarak zamanın ruhuna uygun dinamik bir anlayışla tasarlayarak kültürel projeleri faaliyete koymak... Kültürel belediyecilik bizim belediyeciliğimizin en önemli vasıflarından bir tanesidir."

İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise Yedikule Hisarı'nın çok nezih bir mekan haline geldiğini belirterek, Fatih Belediyesi'nin İstanbul kültürünü yaşatacak adımlar attığını dile getirdi.

Yılmaz, kültür sanat sezon açılışının Süleyman Çelebi'nin hatırasını yaşatarak yapılmasının önemine de değinerek, "Bu gayretle çalışmak belediye başkanlarımızın görevi ama destek olmak ve elimizden geleni yapmak da bizim vazifemiz." diye konuştu.

"Süleyman Çelebi ve Mevlid" özel programına Çiğdem Yarkın, İbrahim Suat Erbay, Özer Özel ve Mehmet Kemiksiz solist olarak çıkarken oyuncu ve sunucu Ali Nuri Türkoğlu ise Mevlid şiirlerini seslendirdi.

Fatih Belediyesi 2022-2023 kültür sanat sezonu Yedikule Hisarı'nda açıldı

Fatih Belediyesi 2022-2023 kültür sanat sezonu Yedikule Hisarı'nda açıldı

Fatih Belediyesi 2022-2023 kültür sanat sezonu Yedikule Hisarı'nda açıldı

Fatih Belediyesi 2022-2023 kültür sanat sezonu Yedikule Hisarı'nda açıldı

Fatih Belediyesi 2022-2023 kültür sanat sezonu Yedikule Hisarı'nda açıldı

Fatih Belediyesi 2022-2023 kültür sanat sezonu Yedikule Hisarı'nda açıldı

Fatih Belediyesi 2022-2023 kültür sanat sezonu Yedikule Hisarı'nda açıldı

Fatih Belediyesi 2022-2023 kültür sanat sezonu Yedikule Hisarı'nda açıldı

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Süleyman Çelebi Fatih Belediyesi mevlid

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