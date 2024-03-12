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Fenerbahçe 3-0 kazanınca oranı da değişti! UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon olma ihtimali...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.03.2024 10:04
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UEFA Konferan Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşırken, mücadeleyi 3-0 kazandı ve rövanş karşılaşması öncesinde büyük bir avantaj elde etti. Sarı-Lacivertliler'in bu galibiyeti sonrası şampiyonluk ihtimali de güncellendi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşırken, mücadeleyi 3-0 kazandı ve rövanş karşılaşması öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

Konferans Ligi'nde ilk maçların sona ermesinin ardından veri analiz şirketi Opta, kupadaki şampiyonluk ihtimalleri için hazırladığı tabloda güncelleme yaptı. Son 16 turu maçları öncesinde kupanın favorisi olarak gösterilen Aston Villa, ilk maçların ardından yine ilk sırada yer alırken finale kalma ihtimali yüzde 30'dan yüzde 26.4'e geriledi.

FENERBAHÇE'NİN DE ORANI GÜNCELLENDİ

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Union Saint-Gilloise maçı öncesinde Fenerbahçe'nin kupayı kazanma oranı yüzde 5.4 olarak belirlenmişti. İlk maçın ardından bu oran yüzde 15.1'e yükselirken sarı-lacivertliler kupanın üçüncü favorisi olarak tabloda yer aldı.

Fenerbahçe'nin çeyrek finale kalma ihtimali yüzde 97.3 olarak belirlenirken yarı finale kalma oranı yüzde 56.4, finale kalma ihtimali se yüzde 30.4 olarak güncellendi.

Canlı Skor

ASTON VILLA - YÜZDE 26.4

LILLE- YÜZDE 21

FENERBAHÇE - YÜZDE 15.1

FIORENTINA - YÜZDE 13.6

MACCABI TEL AVIV - YÜZDE 7.7

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