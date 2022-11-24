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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan hakem müjdesi! Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşecek

24.11.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıllardır konuşulan yabancı hakem konusuna da değinen Koç, Türkiye tarihinde ilk kez yaşanacak bu olayın müjdesini verdi. TFF ile görüşme halinde olduklarını söyleyen Koç, ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili net adımların atılacağını söyledi.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'tan yabancı hakemlerle ilgili ilk kez bu kadar net bir açıklama geldi. TFF'nin bu konudaki düşüncesini de ilk kez dile getiren Koç, taraftarları heyecanlandıracak ifadeler kullandı.

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMALAR

"SAYIN ACUN ILICALI SAĞOLSUN..."

"SAYIN ACUN ILICALI SAĞOLSUN..."

"Sayın Acun Ilıcalı sağolsun geldi, bize dünyada ne oluyor, kendi dünyasında ne oluyor, izah etmeye çalıştı. Türk futbolundaki değer düşüşünü de hepimiz biliyoruz. Unsurlardan biri de korsan yayıncılık. 10 kişiden 8'i 7'si korsan bir şekilde maçları izlediğini gördük. Bu durum kaçak bir şekilde stada girmek gibidir, hırsızlıktır" dedi.

"BİRKAÇ ADIM DAHA ATILMASI LAZIM"

"BİRKAÇ ADIM DAHA ATILMASI LAZIM"

"Acun beyin getirdiği önerilerin biri bu. Şimdi nasıl oluyor? TFF tespit ediyor. İletiyor. Korsan yayın 81 dakikada kesiliyor. Zaten maç 90 dakika. Burada kaybeden kulüpler, yayıncı kuruluş ve TFF. Sorun ortada. Bir adım atıldı ama birkaç adım daha atılması lazım"

TÜRKİYE'YE YABANCI HAKEM GELİYOR!

TÜRKİYE'YE YABANCI HAKEM GELİYOR!

"22-23 hakemimiz var. 29 hakeme ihtiyacımız var. O 6 eksiği yabancı hakemlerle giderme konusunda ısrarlar var. TFF ise VAR tarafında bunu yapmaya çalışıyor. Bazı ülkelerden de olumsuz cevaplar geldi. Bir girişim var. Ortaya yabancı hakem konusunu biz bir kez daha ileteceğiz. Dünyaya bakınca Suudi Arabistan ve Yunanistan yabancı hakem kullanılıyor. Diğer ülkelerde de hakem değişim programı var"

"EN ÇOK YANAN KULÜP FENERBAHÇE"

"EN ÇOK YANAN KULÜP FENERBAHÇE"

"Son 10 yılda hakemlerden en çok yanan bir kulübün başkanı olarak söylüyorum; bu kronik bir sorun. Gelişerek, artarak bir sorun haline geldi. Türkiye'de başarıların sadece sahada elde edilmediği algısı Avrupa'da bile konuşulur hale gelmiş. Bunu bizzat hoca ararken yaşadım, duydum"

"NEFESİ KESİLECEK DEMİŞTİM"

"NEFESİ KESİLECEK DEMİŞTİM"

"Kasım ayı itibariyle bazı kulüplerin nefesi kesilecek demiştim. Bugün geldiğimiz noktada bazı kulüpler maaşları ödeyemediklerini ifade ediyorlar. Yazık, çok yazık. Korsan yayın konusu, Türk futbolunun geldiği noktada en önemli unsurlardan biri."

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Anahtar Kelimeler:
Hakem Ali Koç fenerbahçe tff

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