Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan hakem müjdesi! Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşecek

TÜRKİYE'YE YABANCI HAKEM GELİYOR!

"22-23 hakemimiz var. 29 hakeme ihtiyacımız var. O 6 eksiği yabancı hakemlerle giderme konusunda ısrarlar var. TFF ise VAR tarafında bunu yapmaya çalışıyor. Bazı ülkelerden de olumsuz cevaplar geldi. Bir girişim var. Ortaya yabancı hakem konusunu biz bir kez daha ileteceğiz. Dünyaya bakınca Suudi Arabistan ve Yunanistan yabancı hakem kullanılıyor. Diğer ülkelerde de hakem değişim programı var"