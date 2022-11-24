Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan hakem müjdesi! Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşecek

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'tan yabancı hakemlerle ilgili ilk kez bu kadar net bir açıklama geldi. TFF'nin bu konudaki düşüncesini de ilk kez dile getiren Koç, taraftarları heyecanlandıracak ifadeler kullandı.
"Sayın Acun Ilıcalı sağolsun geldi, bize dünyada ne oluyor, kendi dünyasında ne oluyor, izah etmeye çalıştı. Türk futbolundaki değer düşüşünü de hepimiz biliyoruz. Unsurlardan biri de korsan yayıncılık. 10 kişiden 8'i 7'si korsan bir şekilde maçları izlediğini gördük. Bu durum kaçak bir şekilde stada girmek gibidir, hırsızlıktır" dedi.
"Acun beyin getirdiği önerilerin biri bu. Şimdi nasıl oluyor? TFF tespit ediyor. İletiyor. Korsan yayın 81 dakikada kesiliyor. Zaten maç 90 dakika. Burada kaybeden kulüpler, yayıncı kuruluş ve TFF. Sorun ortada. Bir adım atıldı ama birkaç adım daha atılması lazım"
"22-23 hakemimiz var. 29 hakeme ihtiyacımız var. O 6 eksiği yabancı hakemlerle giderme konusunda ısrarlar var. TFF ise VAR tarafında bunu yapmaya çalışıyor. Bazı ülkelerden de olumsuz cevaplar geldi. Bir girişim var. Ortaya yabancı hakem konusunu biz bir kez daha ileteceğiz. Dünyaya bakınca Suudi Arabistan ve Yunanistan yabancı hakem kullanılıyor. Diğer ülkelerde de hakem değişim programı var"
"Son 10 yılda hakemlerden en çok yanan bir kulübün başkanı olarak söylüyorum; bu kronik bir sorun. Gelişerek, artarak bir sorun haline geldi. Türkiye'de başarıların sadece sahada elde edilmediği algısı Avrupa'da bile konuşulur hale gelmiş. Bunu bizzat hoca ararken yaşadım, duydum"
"Kasım ayı itibariyle bazı kulüplerin nefesi kesilecek demiştim. Bugün geldiğimiz noktada bazı kulüpler maaşları ödeyemediklerini ifade ediyorlar. Yazık, çok yazık. Korsan yayın konusu, Türk futbolunun geldiği noktada en önemli unsurlardan biri."