Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan veda gibi açıklama! "Seneye biz yokuz"

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE BİZ YOKUZ"

Ali Koç, sözlerine, "Genç, tecrübeyle harmanlamanmış bir ekibimiz var. Sizi mutlu, başarılı görünce bütün camiaya motivasyon oluyor. Kendinize has da seyirciniz var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Camiayı çok doğru bir zamanda mutlu ettiniz. Ama bu daha başlangıç, yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki sene biz yokuz ama bu takım var. Belki daha kuvvetli bir takım olacak" diye devam etti.