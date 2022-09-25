Fenerbahçe'de Batshuayi, İngilizleri pişman ettirdi!

Fenerbahçe'nin transfer ettiği Michy Batshuayi, performansıyla Fenerbahçeli yetkililerden tam not aldı. Özellikle Jorge Jesus'un elini rahatlatan Belçikalı yıldız başka takımları da şimdiden pişman ettirdi.

NOTTINGHAM FOREST BİN PİŞMAN

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Batshuayi'yi kadrosuna katmak istemiş fakat Fenerbahçe'nin araya girmesiyle bu transferi gerçekleştirememişti. Batshuayi'nin hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda üstün bir oyun ortaya koyması Nottingham Forest yetkililerini pişman ettirdi.