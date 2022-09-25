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Fenerbahçe'de Batshuayi, İngilizleri pişman ettirdi!

25.09.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transferin son gününde Chelsea ile anlaşılıp takıma katılan Batshuayi, İngilizleri pişman ettirdi. Sarı-lacivertlilerden önce Nottingham Forets'ın ilgilendiği Belçikalı oyuncu, tercihini sarı-lacivertli takımdan yana kullandı ve İngilizleri pişman etti. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla parmak ısırtan Batshuayi, Nottingham Forets yetkililerini aceleci davranmadıkları için pişman ettirdi.

Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin transfer ettiği Michy Batshuayi, performansıyla Fenerbahçeli yetkililerden tam not aldı. Özellikle Jorge Jesus'un elini rahatlatan Belçikalı yıldız başka takımları da şimdiden pişman ettirdi.

NOTTINGHAM FOREST BİN PİŞMAN

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Batshuayi'yi kadrosuna katmak istemiş fakat Fenerbahçe'nin araya girmesiyle bu transferi gerçekleştirememişti. Batshuayi'nin hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda üstün bir oyun ortaya koyması Nottingham Forest yetkililerini pişman ettirdi.

MICHY BATSHUAYI FOTOĞRAFLARI

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