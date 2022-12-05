Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun başı dertte! Babasının açıklamalarının ardından genç oyuncudan savunma istendi

Sarı - lacivertli forma ile bu sezon 20 maça çıkan ve 2 asist katkısı veren Kadıoğlu'nun babası, oğluna gelen tekliflerle ilgili, La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalar sonrası Fenerbahçe yönetimi hemen harekete geçti.
"Ferdi için Napoli ve Milan bizimle temas kurdu. Böylesine büyük kulüplerin Ferdi ile ilgilenmesi gerçekten gurur verici."
"Önceliğimiz hala Fenerbahçe. Ferdi, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyor. Kulübümüz bize transfer için yeşil ışık yakarsa transfer piyasasındaki teklifleri değerlendirmeye alırız."
Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu'nun açıklamalarının ardından Fenerbahçe yönetimi genç oyuncudan savunma istedi. Kulüpten habersiz yapılan bu açıklamada verilen savunma yeterli bulunmazsa Ferdi Kadıoğlu'na para cezası da verilecek.
Öte yandan haberde geçtiğimiz sezonun Serie A şampiyonu Milan'ın, Fenerbahçe'nin kapısını ocak ayında çalacağı belirtildi.
Bunun nedeni olarak ise Ferdi'nin değerinin yaz aylarında daha da artabileceği ve Napoli'nin transferde daha güçlü hale gelebileceği gösterildi.