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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun başı dertte! Babasının açıklamalarının ardından genç oyuncudan savunma istendi

05.12.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu için transfer iddiaları öne atılmıştı. Yıldız ismin babası, gelen teklifleri resmen açıkladı. Ferdi'nin babasının izinsiz yaptığı bu açıklamalar sarı-lacivertli yönetimi bir hayli kızdırdı. Kulübün disiplin kuralları gereği Ferdi Kadıoğlu'ndan acil olarak savunma istendi.

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Sarı - lacivertli forma ile bu sezon 20 maça çıkan ve 2 asist katkısı veren Kadıoğlu'nun babası, oğluna gelen tekliflerle ilgili, La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalar sonrası Fenerbahçe yönetimi hemen harekete geçti.

FERDİ KADIOĞLU'NUN BABASINDAN TRANSFER SÖZLERİ

"NAPOLI VE MILAN..."

"NAPOLI VE MILAN..."

"Ferdi için Napoli ve Milan bizimle temas kurdu. Böylesine büyük kulüplerin Ferdi ile ilgilenmesi gerçekten gurur verici."

"ÖNCELİĞİMİZ FENERBAHÇE AMA..."

"ÖNCELİĞİMİZ FENERBAHÇE AMA..."

"Önceliğimiz hala Fenerbahçe. Ferdi, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyor. Kulübümüz bize transfer için yeşil ışık yakarsa transfer piyasasındaki teklifleri değerlendirmeye alırız."

FENERBAHÇE SAVUNMA İSTEDİ

FENERBAHÇE SAVUNMA İSTEDİ

Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu'nun açıklamalarının ardından Fenerbahçe yönetimi genç oyuncudan savunma istedi. Kulüpten habersiz yapılan bu açıklamada verilen savunma yeterli bulunmazsa Ferdi Kadıoğlu'na para cezası da verilecek.

MILAN OCAK AYINDA GELİYOR

MILAN OCAK AYINDA GELİYOR

Öte yandan haberde geçtiğimiz sezonun Serie A şampiyonu Milan'ın, Fenerbahçe'nin kapısını ocak ayında çalacağı belirtildi.

DEĞERİ DAHA FAZLA ARTMASIN DİYE...

DEĞERİ DAHA FAZLA ARTMASIN DİYE...

Bunun nedeni olarak ise Ferdi'nin değerinin yaz aylarında daha da artabileceği ve Napoli'nin transferde daha güçlü hale gelebileceği gösterildi.

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