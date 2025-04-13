Fenerbahçe'de tam 11 oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verdi! Jose Mourinho'dan çarpıcı hamle

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda kadroda büyük revizyon yaşanacak. Sarı-lacivertlilerin şampiyon olması durumunda takımda derin değişiklikler yaşanacak. Jose Mourinho şimdiden 11 ismin biletini kesti bile...

TAM 11 İSMİ GELECEK SEZON DÜŞÜNMÜYOR

Fenerbahçe başkanı Ali Koç ile yaptığı toplantıda 11 oyuncunun ismini veren Jose Mourinho, gelecek sezon kadroda düşünmediği isimleri tek tek iletti. Sarı-lacivertliler şampiyon olması durumunda bu 11 oyuncuyla yolları ayıracak. Şampiyon olunmaması durumunda ise yine 11 oyuncunun birçoğu takımdan gönderilecek.

İŞTE O İSİMLER...

Jose Mourinho'nun verdiği listede yer alan isimler: