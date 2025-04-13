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Fenerbahçe'de tam 11 oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verdi! Jose Mourinho'dan çarpıcı hamle

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.04.2025 12:23
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Sarı-lacivertlilerde bu sezon şampiyon olunması durumunda kadroda büyük değişikliklere gidilecek. Teknik direktör Jose Mourinho, kadroda bulunan birçok oyuncunun biletini şimdiden kesti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda kadroda büyük revizyon yaşanacak. Sarı-lacivertlilerin şampiyon olması durumunda takımda derin değişiklikler yaşanacak. Jose Mourinho şimdiden 11 ismin biletini kesti bile...

TAM 11 İSMİ GELECEK SEZON DÜŞÜNMÜYOR

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Fenerbahçe başkanı Ali Koç ile yaptığı toplantıda 11 oyuncunun ismini veren Jose Mourinho, gelecek sezon kadroda düşünmediği isimleri tek tek iletti. Sarı-lacivertliler şampiyon olması durumunda bu 11 oyuncuyla yolları ayıracak. Şampiyon olunmaması durumunda ise yine 11 oyuncunun birçoğu takımdan gönderilecek.

İŞTE O İSİMLER...

Jose Mourinho'nun verdiği listede yer alan isimler:

Canlı Skor

DJIKU

DJIKU

SAINT MAXIMIN

SAINT MAXIMIN

OSAYI SAMUEL

OSAYI SAMUEL

BURAK KAPACAK

BURAK KAPACAK

TADIC

TADIC
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