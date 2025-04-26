Fenerbahçe Gaziantep karşısında geriye düştü, taraftar çılgına döndü! Sosyal medya yanıyor

Süper Lig'in 33. dakikasında geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında yaşadığı puan kaybıyla büyük bir yara alan Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

HENÜZ 13. DAKİKA...

Mücadeleye oldukça tutuk başlayan Sarı-Lacivertliler rakip kaleye gitmekte zorlanırken maçın henüz 13. dakikasında ev sahibi ekip golü buldu.

DZEKO'NUN PASI KISA DÜŞTÜ

Skriniar'ın orta alanda Dzeko'ya verdiği pasın ardından, Dzeko'nun geriye oynadığı pas kısa düşerken Emmanuel Boateng girdi. Boateng, bekletmeden ceza yayı sağında bulunan Alexandru Maxim'e pasını aktardı. Maxim ise sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

TARAFTAR ÇILGINA DÖNDÜ

Sarı-Lacivertliler'in rakibi karşısında geriye düşmesinin ardından taraftarlar sosyal medyada adeta çılgına döndü. Taraftarlar takıma ve yönetime sert eleştirilerde bulundu.

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