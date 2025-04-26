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  4. Fenerbahçe Gaziantep karşısında geriye düştü, taraftar çılgına döndü! Sosyal medya yanıyor

Fenerbahçe Gaziantep karşısında geriye düştü, taraftar çılgına döndü! Sosyal medya yanıyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.04.2025 19:53
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Süper Lig'de heyecan 33. hafta karşılaşmaları ile sürerken Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 13. dakikasında Sarı-Lacivertliler rakibi karşısında geriye düşerken taraftarlar sosyal medyada yönetim ve futbolculara tepki gösterdi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 33. dakikasında geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında yaşadığı puan kaybıyla büyük bir yara alan Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

HENÜZ 13. DAKİKA...

PL

Mücadeleye oldukça tutuk başlayan Sarı-Lacivertliler rakip kaleye gitmekte zorlanırken maçın henüz 13. dakikasında ev sahibi ekip golü buldu.

DZEKO'NUN PASI KISA DÜŞTÜ

LLLM

Skriniar'ın orta alanda Dzeko'ya verdiği pasın ardından, Dzeko'nun geriye oynadığı pas kısa düşerken Emmanuel Boateng girdi. Boateng, bekletmeden ceza yayı sağında bulunan Alexandru Maxim'e pasını aktardı. Maxim ise sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

TARAFTAR ÇILGINA DÖNDÜ

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Sarı-Lacivertliler'in rakibi karşısında geriye düşmesinin ardından taraftarlar sosyal medyada adeta çılgına döndü. Taraftarlar takıma ve yönetime sert eleştirilerde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gaziantep FK son dakika fenerbahçe
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