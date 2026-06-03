Fenerbahçe'nin 120.yıla özel formaları tanıtıldı!

Fenerbahçe, kulübün 120. kuruluş yılına özel olarak tasarlanan 2026-2027 sezonu formalarını tarihi bir lansmanla tanıttı. Kongre öncesi son kez camiaya seslenen Başkan Sadettin Saran, "120 Yıllık Paha Biçilmez bir mirasın simgesini buluşturuyoruz" diyerek yeni bir satış rekoru beklediğini müjdeledi.

FENERBAHÇE’DE 120. YIL İHTİŞAMI! YENİ SEZON FORMALARI RESMEN TANITILDI, SARAN REKOR MÜJDESİ VERDİ...

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda futbol takımlarının terleteceği yeni forma tasarımlarını düzenlediği görkemli bir lansmanla resmen camianın beğenisine sundu. Kulübün kuruluşunun 120. yılına denk gelmesi sebebiyle çok özel bir anlam taşıyan koleksiyonda; klasik "Çubuklu", asil "Lacivert" ve büyük beğeni toplayan "Sarı-Beyaz Çubuklu" tasarımları yer aldı.

Bu forma, unutulmayan zaferlerden,​ gelip geçmeyenlerden, modadan, yağmurluktan,​ vazgeçilmez bir tutkudan,​ Fenerbahçe ruhundan yapıldı.​​



Yeni sezon adidas x Fenerbahçe forması, Fenerbahçe'nin 120 yılından yapıldı.​​#BuFormaFenerbahçedenYapıldı pic.twitter.com/QCNSZ3yGQw — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 3, 2026

SADETTİN SARAN: "BİZDEN SONRAKİ YÖNETİM REKOR KIRACAK"

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü Şu an gösterilecek kampanya bulunmuyor.

Kongre süreci öncesinde son kez sarı-lacivertli camiaya hitap eden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bugüne kadar yapılan en erken forma lansmanına imza attıklarını belirtti. Fenerium'da bu sene mali rekorlar kırıldığını hatırlatan Saran, "Bugün herhalde kongre öncesi camiaya son konuşmamız... Bugüne kadar yapılan en erken lansman. Bu sene çok rekorlar kırıldı Fenerium'da. Bugün burada sadece yeni formalarımızı değil, 120 yıllık paha biçilmez bir mirasın simgesini camiamızla buluşturuyoruz. Bu sezon 120. yılımızı kutlayacağız, çok özel bir yıl.

Arkadaşlarımız ve ortağımız adidas çok çalıştı. Hakikaten çok güzel oldu. Rekorlar kırılacak yine, o bize kısmet olmayacak ama olsun. Bizden sonraki yönetim kıracak. Üç formadan hangisinin daha güzel olduğuna zor karar vereceksiniz." ifadelerini kullandı.