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Fenerbahçe'nin penaltısı neden iptal edildi? Fenerbahçe - Frankfurt maçında şaşırtan karar...

17.09.2021 02:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Maç sırasıda sarı lacivert takımda 90+2. dakikada penatı vuruşundan yararlanılamadı. Peki Fenerbahçe'nin penaltısı neden iptal edildi? İşte Fenerbahçe - Frankfurt maçında şaşırtan kararın nedeni...

Fenerbahçe Frankfurt maçı sonrası sarı lacivert takımın penaltısının iptal edilmesinin nedeni merak ediliyor. Oynanan maçta Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Peki Fenerbahçe'nin penaltısı neden iptal edildi?

FENERBAHÇE'NİN PENALTISI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Fenerbahçe ve Frankfurt maçı sonrası Fenerbahçe'nin penaltısının neden iptal edildiği merak edildi. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı.
Sarı-lacivert takım 90+2. dakikada Pelkas penatı vuruşundan yararlanamazken pozisyonun daha sonrasında Berisha topu ağlara gönderdi.
Fakat VAR incelemesi sonucu hakem Alman golcünün vuruştan önce ceza sahasına girdiğini ifade etti ve gerçekleşen golü iptal etti.
Sosyal medyada gündem olan olaya Fenerbahçe taraftarları gol sevincinin kursaklarında kalması sebebiyle isyan etti.
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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