Fenerbahçe'nin penaltısı neden iptal edildi? Fenerbahçe - Frankfurt maçında şaşırtan karar...

Fenerbahçe Frankfurt maçı sonrası sarı lacivert takımın penaltısının iptal edilmesinin nedeni merak ediliyor. Oynanan maçta Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Peki Fenerbahçe'nin penaltısı neden iptal edildi?

Fenerbahçe ve Frankfurt maçı sonrası Fenerbahçe'nin penaltısının neden iptal edildiği merak edildi. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı.

Fakat VAR incelemesi sonucu hakem Alman golcünün vuruştan önce ceza sahasına girdiğini ifade etti ve gerçekleşen golü iptal etti.