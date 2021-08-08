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Fenerbahçe'nin yeni forvet adayı; Jonas Wind

08.08.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon takıma bir forvet transfer etmek isteyen Fenerbahçe için Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertliler Danimarka ekibi Kopenhag'ın 22 yaşındaki golcüsü Jonas Wind için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de gündem Danimarka'da FC Kopenhag forması giyen Jonas Wind. Sarı lacivertlilerin 22 yaşındaki 1,90'lık golcü futbolcu için bonuslarla birlikte 9 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe , aradığı golcüyü Danimarka'da buldu.

Fransız basınından hommedumatch.fr'de yer alan habere göre sarı lacivertliler, Danimarka'da FC Kopenhag forması giyen Jonas Wind ile ilgileniyor. 22 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin 7 milyon euro artı 2 milyon euroluk bonus olmak üzere 9 milyon euroluk bir teklif yaptığı iddia edildi.

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15 GOL ATTI

Kopenhag'ın altyapısında yetişen Wind, geçtiğimiz sezon 18 Lig maçında 11 gol 4 asistlik performans sergiledi. Golcü futbolcu ayrıca 1,90'lık boyuyla da dikkat çekiyor.

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Gençlerbirliği --> Fenerbahçe

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Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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