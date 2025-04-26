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  4. Fenerbahçe'nin yeni stadyum projesi açıklandı! Kapasite artıyor ve tribünler yenileniyor...

Fenerbahçe'nin yeni stadyum projesi açıklandı! Kapasite artıyor ve tribünler yenileniyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.04.2025 12:44
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Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nun yenileme projesini duyurdu ve yeni halini gösterdi. 2026 Nisan'da başlayıp 1.5 sene sürecek yenileme hamlesinin ardından Fenerbahçe'nin stadyum kapasitesi 64.160 olacak.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı yenileme ve değişim projesi basına tanıtıldı.

2026 NİSAN AYINDA BAŞLAYACAK

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Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, "2026 Nisan'da başlamayı düşünüyoruz. Karayolları'ndan, İBB'den, Çevre Bakanlığı ve Spor Bakanlığı'ndan tüm izinleri almamız gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Bey sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi. Nisan ayında başlayıp 4-5 aya ihtiyacımız var. Çelik konstrüksiyon dışarıda başlayacak. Bir yerde depolanacak. Krikolarla çatı kalktıktan sonra pat diye onları monte edeceğiz. 4 ay gibi görünecek ama 1-1.5 sene sürecek. Montajı 4 ay sürecek." dedi.

YENİLENMİŞ GÖRÜNTÜ

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Yapılacak yenileme çalışmasında stadyumun görüntüsü daha da güzelleştirilip yenilikçi bir görüntüye kavuşacağı açıklandı.

STADYUM KAPASİTESİ ARTIYOR

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Büyütülecek yeni stadyumda kişi sayısı da 16 bin 160 kişi artarak toplamda 64 bin 160 bin kişi olacak.

TOPLAM BORÇ AÇIKLANDI

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Fenerbahçe'nin konsolide borcunun 28 Şubat 2025 itibarıyla borç ve yükümlülükleri toplamı 19 milyar 206 milyon TL (508 milyon euro) olduğu açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
stadyum fenerbahçe
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