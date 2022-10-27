Fenerbahçe, Rennes karşısında liderlik için sahada! Jorge Jesus'un ilk 11'inde sürpriz tercih...

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Rennes takımını ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Fenerbahçe - Rennes mücadelesi Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ RENNES

KAZANIRSA LİDER ÇIKACAK Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grupta oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla lider durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, aynı puana sahip ve averajla 2. sırada yer alan rakibini mağlup etmesi durumunda grubunu lider tamamlayacak ve son 16 turuna direkt olarak adını yazdıracak. İki takım arasında Fransa'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ile Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanarak oyun alanını terk eden İsmail Yüksek de Rennes karşısında oynayamayacak. Öte yandan bireysel çalışmalarını sürdüren Joshua King'in de maç kadrosunda olması beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER Fenerbahçe: Altay, Szalai, Henrique, Serdar Aziz, Osayi, Arao, Crespo, Alioski, İrfan Can, Emre Mor, Joao Pedro



Rennes: Mandanda, Meling, Theate, Wooh, Assignon, Ugochukwu, Majer, Bourigeaud, Tait, Terrier, Gouiri

AVRUPA'DA 251. RANDEVU UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fransa'nın Rennes takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 251. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 93 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 320 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 362 gol gördü.