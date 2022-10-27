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Fenerbahçe, Rennes karşısında liderlik için sahada! Jorge Jesus'un ilk 11'inde sürpriz tercih...

27.10.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, hem kendisi hem de ülke puanı için bugün çok kritik bir maça çıkacak. Sarı - lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nun 5. haftasında Fransa'nın Rennes takımını ağırlayacak. Teknik direktör Jorge Jesus'un karşılaşmada nasıl bir 11'le sahada yer alacağı merak ediliyordu. Portekizli çalıştırıcının takımda önemli değişiklikler yapacağı öne sürüldü. Başakşehir maçında oyuna girdikten sonra dikkat çeken Emre Mor'un ilk 11'de sahada yer alması bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Rennes takımını ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Fenerbahçe - Rennes mücadelesi Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ RENNES

KAZANIRSA LİDER ÇIKACAK

KAZANIRSA LİDER ÇIKACAK
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grupta oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla lider durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, aynı puana sahip ve averajla 2. sırada yer alan rakibini mağlup etmesi durumunda grubunu lider tamamlayacak ve son 16 turuna direkt olarak adını yazdıracak. İki takım arasında Fransa'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ile Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanarak oyun alanını terk eden İsmail Yüksek de Rennes karşısında oynayamayacak. Öte yandan bireysel çalışmalarını sürdüren Joshua King'in de maç kadrosunda olması beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER

MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Szalai, Henrique, Serdar Aziz, Osayi, Arao, Crespo, Alioski, İrfan Can, Emre Mor, Joao Pedro

Rennes: Mandanda, Meling, Theate, Wooh, Assignon, Ugochukwu, Majer, Bourigeaud, Tait, Terrier, Gouiri

AVRUPA'DA 251. RANDEVU

AVRUPA'DA 251. RANDEVU
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fransa'nın Rennes takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 251. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 93 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 320 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 362 gol gördü.

KUPA 2'DE 133. MAÇ

KUPA 2'DE 133. MAÇ
Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 133. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 132 müsabakada 58 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 185 gol gönderirken, kalesinde 166 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 78 maça çıktı. Bu müsabakalarda 40 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 113 gol atarken, 75 gol yedi.
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