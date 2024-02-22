Fenerbahçe'yi elemişti, Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Sarı-Kırmızılılar'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sparta Prag'a konuk olacak Galatasaray, tur atlamanın yollarını arıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında sahaya avantajlı çıkacak.

TEMSİLCİMİZ TURU NASIL GEÇER?

Galatasaray galibiyet ve her türlü beraberlikte turu atlayan taraf olacak. Çekya ekibinin tek farkla galip gelmesi durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek.

Prag ise alacağı her türlü iki farklı galibiyetle tur kapısını aralayan taraf olacak.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda kura çekimleri cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde saat 14.00'de yapılacak.

FENERBAHÇE'NİN RÖVANŞINI ALABİLİR

Galatasaray'ın kura çekiminde muhtemel rakipleri de belli olurken bu takımlar arasında geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'yi iki maçta da 3-2 mağlup ederek Konferans Ligi dışına iten Slavia Prag da bulunuyor.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

