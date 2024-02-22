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Fenerbahçe'yi elemişti, Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Sarı-Kırmızılılar'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.02.2024 14:17 | Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sparta Prag ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri merak ediliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın muhtemel rakipleri arasında geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'yi Konferans Ligi dışına iten ekip de bulunuyor. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sparta Prag'a konuk olacak Galatasaray, tur atlamanın yollarını arıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında sahaya avantajlı çıkacak.

TEMSİLCİMİZ TURU NASIL GEÇER?

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Galatasaray galibiyet ve her türlü beraberlikte turu atlayan taraf olacak. Çekya ekibinin tek farkla galip gelmesi durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek.

Prag ise alacağı her türlü iki farklı galibiyetle tur kapısını aralayan taraf olacak.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda kura çekimleri cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde saat 14.00'de yapılacak.

FENERBAHÇE'NİN RÖVANŞINI ALABİLİR

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Galatasaray'ın kura çekiminde muhtemel rakipleri de belli olurken bu takımlar arasında geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'yi iki maçta da 3-2 mağlup ederek Konferans Ligi dışına iten Slavia Prag da bulunuyor.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Canlı Skor

ATALANTA

BRIGHTON

B. LERVERKUSEN


LIVERPOOL

RANGERS

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