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Fenerbahçeli Ezgjan Alioski'den derbi öncesi Beşiktaş'ı kızdıran sözler!

30.09.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin sezon başında Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ezgjan Alioski, sarı - lacivertli kulübe transferine dair açıklamalarda bulundu. Jorge Jesus'un oyun sistemini değerlendiren Alioski, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Beşiktaş derbisi hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonyalı futbolcusu Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli kulübe şampiyon olmaya geldiğini söyledi. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, kupa hedefleri, Beşiktaş derbisi, sarı-lacivertli takımı seçme nedenleri, teknik direktör Jorge Jesus ve Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

EZGJAN ALIOSKI'NİN AÇIKLAMALARI

"ÇOK FAZLA KUPA KAZANMAK İSTİYORUM"

"ÇOK FAZLA KUPA KAZANMAK İSTİYORUM"
Fenerbahçe'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Alioski, "Ben de şampiyon olmayı umuyorum. Zaten Fenerbahçe'ye geliş sebebim şampiyon olmak. Burada başarıya erişebilmek için geldim. Sadece lig şampiyonluğu değil önümüzdeki bütün hedefleri gerçekleştirmek için geldim. Bütün kupaları elde etmek için geldim. Fenerbahçe ile çok fazla kupa kazanmak istiyorum çünkü Fenerbahçe bunları hak ediyor." ifadelerini kullandı.

"TEHLİKELİ BİR TAKIMIZ"

"TEHLİKELİ BİR TAKIMIZ"
Ezgjan Alioski, Beşiktaş derbisi öncesinde takım arkadaşlarına güvendiği için çok rahat olduğunu belirtti.

Türkiye'de ilk derbisini oynayacağı için kendisi adına çok özel bir karşılaşmaya çıkacağını vurgulayan Kuzey Makedonyalı sol kanat oyuncusu, "Biz maç içinde bireysellikten ziyade kolektif anlamda yapacağımız işlere odaklıyız. Takım olarak güçlü bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Derbide hep birlikte saha içinde savaş vermemiz gerekiyor, bunu da gerçekleştireceğiz. Sadece takım olarak değil aynı zamanda kulüp ve taraftarlarımız içinde çok önemli bir karşılaşma. Maalesef onlar statta olamayacak. Tabii ki onları özleyeceğiz ama bizler galip gelmek adına onlar için de savaşacağız." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ MAÇI İÇİN RAHATIM"

"BEŞİKTAŞ MAÇI İÇİN RAHATIM"
Beşiktaş maçının kendileri için bir sınav olmadığını aktaran Alioski, şöyle devam etti:

"Açıkçası oynadığımız bütün maçlar zordu. Kaliteli ekiplere karşı oynadığımızı söyleyebilirim. Netice itibarıyla bu bizim maça nasıl hazırlandığımıza ve motivasyon gücümüze bağlı. Sahip olduğumuz takım ruhu bana göre saydıklarım içinde en önemlisi. Kime karşı oynarsanız oynayın takım ruhunu ortaya koymak zorundasınız. Bizim, bu takım ruhunu bu sürece kadar doğru şekilde ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bu kolektif ruh ve bilinci saha içinde birlikte sergileyebildiğimizi düşünüyorum. Bireysel olarak göstermek istediğiniz performans olacaktır ama çok daha önemlisi kolektif anlamda gücünüzü ortaya koyabilmek. Bence bizim en güçlü taraflarımızdan birisi, bu kolektif ruh. Dolayısıyla ben önümüzde oynayacağımız Beşiktaş maçı için oldukça rahatım çünkü takım arkadaşlarıma fazlasıyla güveniyorum ve tehlikeli bir takım olduğumuzu düşünüyorum."

"BÜYÜKLÜĞÜ DAHA FAZLA HİSSEDİYORUM"

"BÜYÜKLÜĞÜ DAHA FAZLA HİSSEDİYORUM"
Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli camiaya katılmadan önce kulübün büyüklüğü hakkında fikir sahibi olduğunu ancak transferinin ardından bunu çok daha fazla hissettiğini ifade etti.

Fenerbahçe'de bulunmayı "harika bir duygu" şeklinde tanımlayan başarılı sol kanat oyuncusu, "Fenerbahçe'nin büyüklüğü konusunda burada olduğum süre boyunca her gün çok daha fazlasını görüyorum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü çok daha fazla hissediyorum. Zaten herkes Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu çok iyi biliyor. Burası gerçekten harika bir kulüp." değerlendirmesinde bulundu.

"HAYALLERİMDEKİ TAKIM FENERBAHÇE'YDİ"

"HAYALLERİMDEKİ TAKIM FENERBAHÇE'YDİ"
Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin hayallerinde yatan kulüp olduğunu dile getirdi.

Alioski, transfer sürecinde Türkiye'den başka teklifler aldığının hatırlatılması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Benim açımdan ikna edici olan, kendimi çok daha rahat hissettiğim Fenerbahçe oldu. Bu süreçte yöneticilerimizden Selahattin Baki'nin de çok büyük bir katkısı oldu çünkü onunla görüştüğüm zamanlarda bu sevgiyi fazlasıyla hissettim. Yaptığımız görüşmeler neticesinde kendimi evimdeymişim gibi hissettim ve bunu hissettiğim için de aynı şekilde mutluyum. Bu hislerin sonucunda Fenerbahçe'yi istediğimi ben de anlamış oldum. Bir an evvel Fenerbahçe'ye katılmak için sabırsızlıkla bekledim ve hayallerimde yatan takım Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe, harika taraftarlara sahip. Buraya katıldığım için, Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum."
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