Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Galatasaray taraftarına cinsel organını gösterdi!

Fenerbahçe'nin tarihi Galatasaray zaferi sonrası futbolcular saha ortasında galibiyeti kutladı. Büyük bir sevinç yaşayan sarı-lacivertli futbolcuların o anları Galatasaraylı taraftarlar tarafından da videoya alındı. Çekilen görüntüler sırasında Jayden Oosterwolde'nin hareketi göze çarptı ve sosyal medya adeta yıkıldı.

TRİBÜNLERE HAREKET YAPTI

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Galatasaraylı tribünlere dönüp cinsel organını tutması sosyal medyada büyük tepki çekti. Jayden Oosterwolde'nin ceza almasını talep eden Galatasaraylı taraftarlar, kulüplerinin bu konuyu TFF'ye taşımasını istiyor. Fenerbahçeli taraftarlar ise Icardi'nin aynı hareketi yaptığını yazıp karşı cevap veriyor...

