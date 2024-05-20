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Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Galatasaray taraftarına cinsel organını gösterdi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.05.2024 10:07
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından sarı-lacivertli futbolcu Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak bir hamle geldi. Galibiyet kutlaması sırasında tribünlere yönelik hareketi ortaya çıkan yıldız oyuncuya sosyal medyadan tepki yağıyor.

Jayden Oosterwolde

Jayden Oosterwolde

HOL Hollanda
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin tarihi Galatasaray zaferi sonrası futbolcular saha ortasında galibiyeti kutladı. Büyük bir sevinç yaşayan sarı-lacivertli futbolcuların o anları Galatasaraylı taraftarlar tarafından da videoya alındı. Çekilen görüntüler sırasında Jayden Oosterwolde'nin hareketi göze çarptı ve sosyal medya adeta yıkıldı.

TRİBÜNLERE HAREKET YAPTI

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Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Galatasaraylı tribünlere dönüp cinsel organını tutması sosyal medyada büyük tepki çekti. Jayden Oosterwolde'nin ceza almasını talep eden Galatasaraylı taraftarlar, kulüplerinin bu konuyu TFF'ye taşımasını istiyor. Fenerbahçeli taraftarlar ise Icardi'nin aynı hareketi yaptığını yazıp karşı cevap veriyor...

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Jayden Oosterwolde
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