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  4. Fenerbahçeliler bile tepki gösteriyor! Lube Ayar'dan Aziz Yıldırım'a ilginç ifadeler! ''Tapelerde adınız geçiyor demedik, aklanın da gelin demedik"

Fenerbahçeliler bile tepki gösteriyor! Lube Ayar'dan Aziz Yıldırım'a ilginç ifadeler! ''Tapelerde adınız geçiyor demedik, aklanın da gelin demedik"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.06.2024 15:14
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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, bugün yapılan kongrede yaşanan olaylar sonrası stadyumu terk etmişti. Aziz Yıldırım'ın kongreden ayrılması sonrası söz alan Lube Ayar'ın şike süreci hakkında hatırlatmaları sarı-lacivertli taraftarların bile tepkisini çekti.

Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında geçen başkanlık yarışında her gün başka bir olay yaşanmaya devam ediyor. Aziz Yıldırım'ın Vefa Küçük ile tartışmasının ardından stadyumu terk etmesi güne damga vurmuştu. Lube Ayar'ın açıklamaları da en az Aziz Yıldırım'ın bu hamlesi kadar konuşuldu.

AZİZ YILDIRIM'A YÜKLENDİ! "TAPELERDE ADINIZ GEÇİYOR DEMEDİK, AKLANIN DA GELİN DEMEDİK"

Aziz Yıldırım'a yüklenen Fenerbahçeli Lube Ayar, "Hiçbir Fenerbahçeli Aziz Yıldırım'a yüzlerce sayfalık falanca iddianamede adınız var, falanca tapelerde adınız geçiyor demedi. İyi ki biz de aklanın da gelin demedik." ifadelerini kullandı. Lube Ayar'ın bu sözleri sarı-lacivertli taraftarların da tepkisini çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım fenerbahçe
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