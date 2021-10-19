YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

19.10.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amintas Kaya Mezarları ile Fethiye Kalesi'nin bulunduğu Kesikkapı Mahallesi'nin Muhtarı Süzen Taşar: - "Severek muhtarlık yapıyorum. Ek işim yok, benim tek işim muhtarlık. Gece gündüz mahalle sakinlerimiz için uğraşıyorum"

ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinin tek kadın muhtarı Süzen Taşar, tarihi yapıları ve manzarasıyla ön plana çıkan mahallenin tanınırlığını artırmak için çalışıyor.

Ev hanımı Taşar, son yerel seçimlerde Kesikkapı Mahallesi'nin muhtarlık koltuğuna oturdu. Amintas Kaya Mezarları ile Fethiye Kalesi'nin de bulunduğu mahalleye hizmet edebilmek için çaba harcayan Taşar, yaptıklarıyla vatandaşların gönüllerine dokunuyor.

Mahallelinin sorunlarını dinleyen, ihtiyaç sahiplerine el uzatan Taşar, mahalledeki tarihi yapıların turizme kazandırılması için de çalışıyor.

- "Gece gündüz mahalle sakinlerimiz için uğraşıyorum"

Taşar, AA muhabirine, mahalle sakinleriyle samimi şekilde birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Kesikkapı Mahallesi'nin ilçenin ilk yerleşim yeri olması ve tarihi eserleriyle ön plana çıktığını anlatan Taşar, "Tarihi eserlerimiz, turistler tarafından ilgi görüyor. Eserlerimizi misafirlerimize daha iyi sunmak için belediye ve kaymakamlığımızla çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Taşar, göreve geldiği günden bu yana gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.

Mahallesine hizmet etmek için çabaladığını vurgulayan Taşar, "Bazen diğer muhtar arkadaşlara, 'Kadın çalışıyor, siz de bakın ona göre çalışın.' dediklerini duyuyorum. Severek muhtarlık yapıyorum. Ek işim yok, benim tek işim muhtarlık. Gece gündüz mahalle sakinlerimiz için uğraşıyorum. İnsanların evlerine girip, ihtiyaçlarını belirliyorum." diye konuştu.

- Muhtar Taşar'ın çalışmalarından herkes memnun

Fethiye Muhtarlar Derneği Başkanı ve Karagedik Mahalle Muhtarı Niyazi Canözü ise ilçenin tek kadın muhtarının çalışmalarını gururla seyrettiklerini söyledi.

Taşar'ın mahallesinde çalmadık kapı bırakmadığına değinen Canözü, "Muhtarımız gece gündüz koşturuyor. Bizden çok başarılı. Onu bize örnek gösteriyorlar. Kendi mahallemde bile Süzen Taşar'ın çalışmalarından bahsediyorlar." ifadesini kullandı.

Mahalle sakini Fikret Duran da Taşar'ın mahalle tarihinin de ilk kadın muhtarı olduğunu kaydetti.

Muhtarlarının çok iyi çalıştığına şahit olduklarını belirten Duran, Taşar'ın mahalle sakinleriyle tek tek ilgilenmesinin memnuniyetini yaşadıklarını dile getirdi.

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

- Amintas Kaya Mezarları ile Fethiye Kalesi'nin bulunduğu Kesikkapı Mahallesi'nin Muhtarı Süzen Taşar: - "Severek muhtarlık yapıyorum. Ek işim yok, benim tek işim muhtarlık. Gece gündüz mahalle sakinlerimiz için uğraşıyorum"

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye

Muğla Namaz Vakitleri 19 Ekim Salı

İmsak
05:51
Sabah
07:11
Öğle
12:57
İkindi
16:02
Akşam
18:32
Yatsı
19:47

Muğla Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Salı

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Antalyaspor, Nuri Şahin ile ilk maçında Sivas'ta bir puan aldı

Antalyaspor, Nuri Şahin ile ilk maçında Sivas'ta bir puan aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.