Türkiye, çeyrek finalde yarın Litvanya ile karşılaşacak. Rakibini mağlup etmesi halinde ay-yıldızlı ekip, 6 Ağustos Cumartesi günkü yarı finalde Fransa-Slovenya maçının galibiyle mücadele edecek.

İZMİR (AA) - FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Büyük Britanya'yı 82-38 mağlup eden Türkiye, çeyrek finalde Litvanya'nın rakibi oldu.

- Türkiye: 82 - Büyük Britanya: 38 - Çeyrek finale yükselen Türkiye, Litvanya'nın rakibi oldu

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