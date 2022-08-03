YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası

03.08.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye: 82 - Büyük Britanya: 38 - Çeyrek finale yükselen Türkiye, Litvanya'nın rakibi oldu

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Petros Papapetrou (Yunanistan), Lukasz Jankowski (Polonya), Balazs Meszaros (Macaristan)

Türkiye: Arda Sivas 5, Tan Yıldızoğlu 3, Karahan Efeoğlu 10, Berke Büyüktuncel 4, Samet Yiğitoğlu 17, Özgür Cengiz 10, Eren Deniz 2, Hamza Mestoğlu, Eray Büyükcangaz 10, Buğra Çal 8, Efe Demirel 9, Kerem Konan 4

Büyük Britanya: Campbell 3, Davis 14, Brown 3, Walters 2, Michaels 2, Goodwin 3, Round, Tucker 6, Buchanan, Wangoy 2, Adeyemi, Cholevinskas 3

1. Periyot: 23-11

Devre: 41-18

3. Periyot: 71-28

İZMİR (AA) - FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Büyük Britanya'yı 82-38 mağlup eden Türkiye, çeyrek finalde Litvanya'nın rakibi oldu.

Maça iyi başlayan ve ilk periyodu 23-11 üstün tamamlayan Türkiye, soyunma odasına 41-18 önde gitti. Üçüncü periyodu da 43 sayı farkla 71-28 galip geçen Türkiye, müsabakadan 82-38 galip ayrıldı.

Türkiye, çeyrek finalde yarın Litvanya ile karşılaşacak. Rakibini mağlup etmesi halinde ay-yıldızlı ekip, 6 Ağustos Cumartesi günkü yarı finalde Fransa-Slovenya maçının galibiyle mücadele edecek.

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası

- Türkiye: 82 - Büyük Britanya: 38 - Çeyrek finale yükselen Türkiye, Litvanya'nın rakibi oldu

Türkiye - Büyük Britanya

Türkiye - Büyük Britanya

Türkiye - Büyük Britanya

Türkiye - Büyük Britanya

Türkiye - Büyük Britanya

Türkiye - Büyük Britanya

Türkiye - Büyük Britanya

Türkiye - Büyük Britanya

Türkiye - Büyük Britanya

Türkiye - Büyük Britanya

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Türkiye

İzmir Namaz Vakitleri 3 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:31
Sabah
06:08
Öğle
13:23
İkindi
17:13
Akşam
20:28
Yatsı
21:58

İzmir Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Çarşamba

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Berkay Eczanesi
Aliaga
Başgöl Eczanesi
Balcova
Dereli Eczanesi
Balcova
Büyük Bayındır Eczanesi
Bayindir
Özyiğit Eczanesi
Bayrakli
Onur Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Siyah bikinisiyle büyüledi! Tamamen doğal paylaşım

Siyah bikinisiyle büyüledi! Tamamen doğal paylaşım

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Mayosuna kimse anlam veremedi! “Nereden başlıyor?”

Mayosuna kimse anlam veremedi! “Nereden başlıyor?”

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.