Final maçının son saniyesinde ortalık karıştı! Taraftarlar parkeye inmeye çalıştı, Ufuk Sarıca tepki gösterdi...

Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında kozlarını paylaştı. İzmir'deki basketbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma, büyük bir mücadeleye sahne oldu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabaka, Anadolu Efes'in 83-74'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

SON SANİYELERDE SMAÇ BASTI

Mücadelenin bitimine 3 saniye kala oyuncular maçı bırakmışken, Anadolu Efes'in pota altı oyuncusu Amath M'Baye önündeki boşluktan yararlanıp smaç bastı.

Fransız basketbolcunun bu hareketi sonrasında Pınar Karşıyakalı oyuncular, başantrenör Ufuk Sarıca ve salonda bulunan taraftarlar büyük tepki gösterdi.

SARICA REDDETTİ

M'Baye, smacı sonrasında oyunculardan ve Ufuk Sarıca'dan özür dilemek istedi ancak bu talebi reddedildi.

Soyunma odasına götürülen M'Baye, taraftarların büyük tepkisiyle karşılaştı. Karşıyakalı bazı taraftarların parkeye girmeye çalıştığı görüldü ancak güvenlik güçleri son anda engel oldu.