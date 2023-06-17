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  4. Final maçının son saniyesinde ortalık karıştı! Taraftarlar parkeye inmeye çalıştı, Ufuk Sarıca tepki gösterdi...

Final maçının son saniyesinde ortalık karıştı! Taraftarlar parkeye inmeye çalıştı, Ufuk Sarıca tepki gösterdi...

17.06.2023 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinin üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 83-74 mağlup ederek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Karşılaşmanın bitimine 3 saniye kala tüm oyuncular maçı bırakmışken, smaç basan M'Baye taraftarlar, oyuncular ve başantrenör Ufuk Sarıca'dan büyük tepki gördü. Bazı taraftarlar salona girmek istedi. İşte detaylar...

Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında kozlarını paylaştı. İzmir'deki basketbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma, büyük bir mücadeleye sahne oldu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabaka, Anadolu Efes'in 83-74'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

SON SANİYELERDE SMAÇ BASTI

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Mücadelenin bitimine 3 saniye kala oyuncular maçı bırakmışken, Anadolu Efes'in pota altı oyuncusu Amath M'Baye önündeki boşluktan yararlanıp smaç bastı.

Fransız basketbolcunun bu hareketi sonrasında Pınar Karşıyakalı oyuncular, başantrenör Ufuk Sarıca ve salonda bulunan taraftarlar büyük tepki gösterdi.

SARICA REDDETTİ

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M'Baye, smacı sonrasında oyunculardan ve Ufuk Sarıca'dan özür dilemek istedi ancak bu talebi reddedildi.

Soyunma odasına götürülen M'Baye, taraftarların büyük tepkisiyle karşılaştı. Karşıyakalı bazı taraftarların parkeye girmeye çalıştığı görüldü ancak güvenlik güçleri son anda engel oldu.

İŞTE O ANLAR

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