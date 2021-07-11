Finalist Başpehlivan İsmail Koç kimdir? İsmail Koç kaç yaşında?

Çeyrek finalde karşı karşıya gelen İsmail Koç ve rakibi Yıldıray Akın karşılaşmasında Akın’a pasif güreşten ihtar verilirken, yarı finalde İsmail Koç’un rakibi olan Faruk Akkoyunlu’ya da pasif güreşten iki ihtar verildi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde rakibini yenerek finale çıkan iki isimden biri olan İsmail Koç, final müsabakasında Ali Gürbüz ile karşı karşıya gelecek. Peki Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde finale kalan İsmail Koç kimdir?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde finale kalan isimler belli oldu!

Edirne Trakya Birlik pehlivanı İsmail Koç ile Faruk Akkoyun arasındaki güreşte, İsmail Koç'un daha aktif olduğu görüldü. İsmail Koç, tırpanları ve sürmeyle rakibini yormaya çalışarak galibiyet elde etmeye çalıştı. Pasif güreştiği gerekçesiyle Faruk Akkoyun'a ise iki kere ihtar verildi.

İsmail Koç, rakibinin oyun kurarken boşluğundan yararlanarak rakibini sırt aşağı yendi ve finale yükseldi. Faruk Akkoyunlu ve İsmail Koç arasındaki müsabaka 20 dakikada tamamlandı.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finali, 11 Temmuz saat 17:30 başlayacak. Final, İsmail Koç ile Ali Gürbüz arasında yapılacak.

İsmail Koç kimdir? 28 Haziran 1989 yılında Ankara Altındağ’da doğan İsmail Koç, güreşe çocuk yaşlarda başladı. Kısa sürede elde ettiği başarılarla Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlık kategorisine yükselen İsmail Koç'un, Kırkpınar'da 2011 yılı Küçük Orta Büyük birinciliği, 2012 yılı Büyük Orta İkinciliği ile 2013 yılı Başaltı ikinciliği bulunuyor.