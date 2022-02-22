Fırat Kalkınma Ajansından 4 kente 800 milyon liralık destek

OKAN COŞKUN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından 2010 yılından bu yana Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'e 808 milyon liralık yatırım desteği sağlandı.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, AA muhabirine, istihdama katkı noktasında Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de önemli yatırımların kazandırılmasına katkı verdiklerini söyledi.

Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren 26 ajanstan biri olarak bölgede görev yaptıklarını aktaran Yoğunlu, "Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de 2010'dan bu yana faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2010-2022 yılları arasında kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızdan gelen ve başarılı olan 839 projeye 2022 cari fiyatlarıyla 808 milyon liralık destek sağladık." dedi.

- "Bu yılı hasat dönemi olarak tabir ediyoruz"

Bölgenin ulusal ve uluslararası hedeflere yönelik gücünü artırmak için çalıştıklarını dile getiren Yoğunlu, bölgedeki rekabet gücünü artırarak ihracat ve istihdama destek vereceklerini ifade etti.

Türkiye'de olduğu gibi bölgedeki istihdam faaliyetlerini önemsediklerini anlatan Yoğunlu, şöyle devam etti:

"Bölgemiz önemli bir sanayi üretim merkezidir. Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla imalatın olduğu bölgedeyiz. Tarımsal ürünlerde rekabetçi, gerçekten dünyada ünlü olan ürünlerimiz söz konusu. Turizm alanında önemli çalışmalarımız var. Bu yılı hasat dönemi olarak tabir ediyoruz. Son 2 yılda istihdama yönelik önemli desteklerimiz oldu. Bu destekler sonucunda 203 metrekarelik fabrika alanları gerçekleştiriyoruz. 2022'de 143 tane orta ölçekli üretim merkezi kuracağız. Bunlara da toplam cari fiyatlarla 238 milyonluk desteğimiz oldu. 4 ilimiz ve ilçelerimizde gençlerimize istihdam sağlayacak 350 milyonluk bir yatırım gerçekleşmiş olacak. Bu yılın sonuna doğru fabrikaların açılmasıyla bu projelerin meyvelerini alacağız."