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Fon vurgununda kayıp milyon dolarlar nerede? Seçil Erzan'ın çantacısının Bulgaristan trafiği... Emniyet tespit etti, sahte pasaportla çıkmış geri dönmemiş

29.11.2023 07:03 | Son Güncelleme:
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Futboldaki 'fon' vurgununda Emniyet kayıp milyon dolarların peşine düştü. Tutuklu yargılanan Seçil Erzan'ın 'çantacısı' ve suç ortağı olarak yargılanan Ali Yörük'ün son 4 yılda 86 kez Bulgaristan'a girip çıktığını tespit eden Emniyet, paraların yurt dışına çıkarılmış olabileceği üzerinde duyuyor. Yörük'ün sürekli yanında görülen Bulgar pasaportlu ismin de aslın Türk olduğunu tespit eden emniyet, bu ismin son çıkış işlemi sonrası bir daha geri yurda dönmediğini belirledi.

Futbol dünyasını sarsan ve aralarında Arda Turan, Muslera, Emre Belözoğlu, Selçıuk İnan, Semih Kaya ve Emre Çolak gibi ünlü isimlerin mağdur olarak yer aldığı 'fon' vurgununda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Son olarak dolandırıcılığın baş aktörü olarak tutuklanana Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın 'çantacısı' olduğu tespit edilen ve tutuklu yargılanan Ali Yörük'ün yurt dışı trafiği belirlendi.

PARALAR YURT DIŞINA MI ÇIKARILDI?

PARALAR YURT DIŞINA MI ÇIKARILDI?
Kayıp milyon dolarların peşine düşen emniyet güçleri Seçil Erzan'ın savunmasını yeterli bulmadı. Erzan'ın topladığı serveti nereye harcadığı henüz tespit edilmezken; ifadesinde fon için yüksek faiz vaadinde bulunduklarına yüksek ödemeler yaptığını savundu. Emniyet ise yurt dışı seçeneği üzerinde durmaya başladı.

ERZAN'IN ÇANTACISI: ALİ YÖRÜK

ERZAN'IN ÇANTACISI: ALİ YÖRÜK
Erzan'ın 'çantacısı' olduğı tespit edilen vurgundaki suç ortağı Ali Yörük'le ilgili araştırmasını derinleştiren emniyet güçleri, paranın yurt dışına çıkarılmış olma ihtmailine yoğunlaştı.

BULGARİSTAN TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

BULGARİSTAN TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Yörük'ün Bulgaristan trafiği dikkat çekti. Son 4 yılda 86 kez Bulgaristan'a gidip geldiği tespit edilen Yörük'ün çoğuınlukla günübirlik giriş çıkışlar yaptığı belirlendi.
Yörük'ün en son 4 Mart 2023'te Kapıkule'den geçtiği belirlendi. Yörük'ün bu geçilşlerin çoğunda yanında bulunan Bulgaristan vatandaşı olan Yuri Borisov Yankov ise emniyetin radarına girdi.
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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık ak iyet
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