Fon vurgununda kayıp milyon dolarlar nerede? Seçil Erzan'ın çantacısının Bulgaristan trafiği... Emniyet tespit etti, sahte pasaportla çıkmış geri dönmemiş

Futbol dünyasını sarsan ve aralarında Arda Turan, Muslera, Emre Belözoğlu, Selçıuk İnan, Semih Kaya ve Emre Çolak gibi ünlü isimlerin mağdur olarak yer aldığı 'fon' vurgununda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.



Son olarak dolandırıcılığın baş aktörü olarak tutuklanana Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın 'çantacısı' olduğu tespit edilen ve tutuklu yargılanan Ali Yörük'ün yurt dışı trafiği belirlendi.

PARALAR YURT DIŞINA MI ÇIKARILDI? Kayıp milyon dolarların peşine düşen emniyet güçleri Seçil Erzan'ın savunmasını yeterli bulmadı. Erzan'ın topladığı serveti nereye harcadığı henüz tespit edilmezken; ifadesinde fon için yüksek faiz vaadinde bulunduklarına yüksek ödemeler yaptığını savundu. Emniyet ise yurt dışı seçeneği üzerinde durmaya başladı.

ERZAN'IN ÇANTACISI: ALİ YÖRÜK Erzan'ın 'çantacısı' olduğı tespit edilen vurgundaki suç ortağı Ali Yörük'le ilgili araştırmasını derinleştiren emniyet güçleri, paranın yurt dışına çıkarılmış olma ihtmailine yoğunlaştı.

BULGARİSTAN TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Yörük'ün Bulgaristan trafiği dikkat çekti. Son 4 yılda 86 kez Bulgaristan'a gidip geldiği tespit edilen Yörük'ün çoğuınlukla günübirlik giriş çıkışlar yaptığı belirlendi.