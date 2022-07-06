Futbol: Hazırlık maçı

Başkent ekibinde ise Atalay Gökçe, Mert Kula, Abdullah Şahindere, Musa Şahindere, Kağan Özkan, Gökhan Altınparmak, Ataberk Gök ve Ali Ablak oyuna sonradan dahil oldu.

- Yılport Samsunspor: 0 - Gençlerbirliği: 0

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