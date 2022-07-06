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Futbol: Hazırlık maçı

06.07.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılport Samsunspor: 0 - Gençlerbirliği: 0

KAYSERİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekipleri Yılport Samsunspor ile Gençlerbirliği hazırlık maçında golsüz berabere kaldı.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Yılport Samsunspor sahaya Aykut Özer, Ali Ülgen, Yunus Emre Çift, Berk Taşkın, Mücahit Albayrak, Cihan Kahraman, Polat Yaldır, Amir Arlı, Muhammed Ali Özbaskıcı, Melih Okutan ve Yusuf Ensar Poyrazlı 11'i ile çıktı.

Gençlerbirliği'nin 11'inde ise Übeyd Adıyaman, Emin Sarıkaya, Metehan Mert, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Grechyshkin, Tshibola, Aksel Aktaş, Barış Alıcı, Serdarcan Eralp ve Jaybird yer aldı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci devresinde de gol sesi çıkmayınca karşılaşma 0-0 sona erdi.

Samsun ekibinde Alp Tutar, Şener Kaya, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Soner Gönül, Celil Yüksel, Furkan Fehmi Güneş, Novikovas ve Ensar Arslan maçta sonradan forma şansı buldu.

Başkent ekibinde ise Atalay Gökçe, Mert Kula, Abdullah Şahindere, Musa Şahindere, Kağan Özkan, Gökhan Altınparmak, Ataberk Gök ve Ali Ablak oyuna sonradan dahil oldu.

Futbol: Hazırlık maçı

- Yılport Samsunspor: 0 - Gençlerbirliği: 0

Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği

Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği

Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği

Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği

Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği

Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği

Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği

Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği

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Gençlerbirliği Samsunspor Kayseri spor toto 1.lig

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