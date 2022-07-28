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Futbol: Hazırlık maçı

28.07.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boluspor: 2 - Eyüpspor: 2

Spor Toto 1. Lig takımlarını karşı karşıya getiren hazırlık maçında Boluspor ile Eyüpspor, 2-2 berabere kaldı.

Yeni sezon öncesi Boluspor ile Eyüpspor, hazırlık maçında Bolu Atatürk Stadı'nda karşılaştı.

Boluspor, sahaya Çağlar Şahin Akbaba, Landel, Melih Okutan, Gökhan Karadeniz, Tugay Kacar, Bülent Cevahir, Gökhan Kardeş, Mehmet Zahit Çınar, Furkan Demir, Kayamba ve Youssouf Oulare ilk 11'iyle çıktı.

Eyüpspor ise Harun Tekin, Berkan Emir, Alparslan Öztürk, Uğur Demirok, Cenk Ahmet Alkılıç, Badji, Sinan Kurt, İbrahim Akdağ, Babel, Dibba ve Friday Eze ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Karşılaşmada Boluspor'un gollerini 59 ve 90'ıncı dakikalarda Bregu atarken, Eyüpspor'un gollerini ise 4. dakikada İbrahim Akdağ ve 74. dakikada Francis Ezeh kaydetti.

Müsabaka, 2-2 berabere sona erdi.

Futbol: Hazırlık maçı

- Boluspor: 2 - Eyüpspor: 2

Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

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Boluspor Bolu hazırlık maçı spor toto 1.lig

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