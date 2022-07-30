Futbol: Hazırlık maçı

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı..
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, tesislerindeki hazırlık karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Kayserispor, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Ev sahibi ekibin gollerini 47. dakikada Gavranovic, 53. dakikada penaltıdan Thiam ve 70. dakikada Mane kaydederken, Yeni Malatyaspor'un gollerini 66. dakikada Haqi Osman ile 68. dakikada Doğukan Emeksiz attı.
- Yukatel Kayserispor: 3 - Yeni Malatyaspor: 2
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