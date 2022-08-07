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Futbol: Hazırlık maçı

07.08.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakaryaspor: 1- El İttifak:1

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Sakaryaspor, hazırlık maçında Suudi Arabistan takımı El İttifak ile 1-1 berabere kaldı.

Sakaryaspor Rüstemler Tesisi'nde seyircisiz oynanan karşılaşmaya Sakaryaspor; Furkan Köse, Isaac Donkor, Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt, Hurşit Taşçı, Serkan Odabaşoğlu, Hakan Yavuz, Ozan Sol, Oğuz Kocabal, Burak Süleyman ve Kabongo Kasango 11'i ile çıktı.

El İttifak ise sahada; Victor, Sanoosy, Hammad, Khateeb, Elobaid, İbrahim, Ali, Kwekbx, Hamed, Fahd, Youssef 11'i ile yer aldı.

Ömer Kocabey, Hakan Erkan, Batuhan Topçu hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında Sanoosy'in 12. dakikada kendi kalesine attığı golle Sakaryaspor, 1-0 öne geçti. Maçın 29. dakikasında Kwekbx'in golüyle skorda eşitlik sağlandı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda iki takımın da gol bulamadığı maç 1-1 sona erdi.

Futbol: Hazırlık maçı

- Sakaryaspor: 1- El İttifak:1

Sakaryaspor - El İttifak

Sakaryaspor - El İttifak

Sakaryaspor - El İttifak

Sakaryaspor - El İttifak

Sakaryaspor - El İttifak

Sakaryaspor - El İttifak

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Sakaryaspor hazırlık maçı

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