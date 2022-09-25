Futbol: Hazırlık maçı

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor Tesisleri’nde oynanan mücadeleyi Sivas bölgesi hakemlerinden Bekir Doğan, Okan Taşköprü ve Ömer Faruk Sağır yönetti.

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Tokat Belediye Plevnespor ile yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.

- Demir Grup Sivasspor: 3 - Tokat Belediye Plevnespor: 0

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