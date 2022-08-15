Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Burak Pakkan, Oğuz Terzi, Anıl Usta
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Süleyman Koç, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Orhan Ovacıklı, Eren Tozlu, Hasan Batuhan Artarslan, Sefa Akgün, Rosheuvel (Dk. 68 Olanare), Shala (Dk. 84 Özgür Sert)
Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Hasan Hatipoğlu, Murat Akça, Ferhat Öztorun (Dk. 80 Erhan Kara), Thiam, Muhammed Akarslan (Dk. 67 Enes Keskin), Kappel (Dk. 60 Görkem Bitin), Gökcan Kaya (Dk. 79 Ugrai), Regattin, Nikolic (Dk. 60 Ali Han Tunçer)
Sarı kartlar: Dk. 55 Murat Akça (Pendikspor)
Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Pendikspor: 0
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