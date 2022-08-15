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Futbol: Spor Toto 1. Lig

15.08.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Pendikspor: 0

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Burak Pakkan, Oğuz Terzi, Anıl Usta

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Süleyman Koç, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Orhan Ovacıklı, Eren Tozlu, Hasan Batuhan Artarslan, Sefa Akgün, Rosheuvel (Dk. 68 Olanare), Shala (Dk. 84 Özgür Sert)

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Hasan Hatipoğlu, Murat Akça, Ferhat Öztorun (Dk. 80 Erhan Kara), Thiam, Muhammed Akarslan (Dk. 67 Enes Keskin), Kappel (Dk. 60 Görkem Bitin), Gökcan Kaya (Dk. 79 Ugrai), Regattin, Nikolic (Dk. 60 Ali Han Tunçer)

Sarı kartlar: Dk. 55 Murat Akça (Pendikspor)

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Pendikspor: 0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Pendikspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Pendikspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Pendikspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Pendikspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Pendikspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Pendikspor

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Pendikspor büyükşehir belediye erzurumspor spor toto 1.lig

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