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Futbol: Spor Toto 1. Lig

04.09.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendikspor: 0 - Boluspor: 1

Stat: Pendik

Hakemler: Alper Akarsu, Abdullah Uğur Sarı, Özcan Sultanoğlu

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Murat Akça, Hasan Hatipoğlu, Erhan Kara, Enes Keskin (Dk. 69 Hasan Kılıç), Muhammed Akarslan (Dk. 74 Ugrai), Gökcan Kaya, Regattin (Dk. 90 Samet Asatekin), Kappel (Dk. 69 Nikolic), Görkem Bitin (Dk. 74 Oltan Karakullukçu)

Boluspor: Çağlar Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Tugay Kacar, Gökhan Alsan (Dk. 87 Eray Ataseven), Melih Okutan (Dk. 69 Burak Asan), Landel, Furkan Demir (Dk. 62 Bregu), Balde (Dk. 62 Ozan Papaker)

Gol: Dk. 29 Landel (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Balde, Dk. 49 Gökhan Alsan (Boluspor), Dk. 66 Muhammed Akarslan (Pendikspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Pendikspor: 0 - Boluspor: 1

Pendikspor - Boluspor

Pendikspor - Boluspor

Pendikspor - Boluspor

Pendikspor - Boluspor

Pendikspor - Boluspor

Pendikspor - Boluspor

Pendikspor - Boluspor

Pendikspor - Boluspor

Pendikspor - Boluspor

Pendikspor - Boluspor

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Anahtar Kelimeler:
Boluspor Pendikspor futbol spor toto 1.lig

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