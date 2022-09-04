Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Pendik
Hakemler: Alper Akarsu, Abdullah Uğur Sarı, Özcan Sultanoğlu
Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Murat Akça, Hasan Hatipoğlu, Erhan Kara, Enes Keskin (Dk. 69 Hasan Kılıç), Muhammed Akarslan (Dk. 74 Ugrai), Gökcan Kaya, Regattin (Dk. 90 Samet Asatekin), Kappel (Dk. 69 Nikolic), Görkem Bitin (Dk. 74 Oltan Karakullukçu)
Boluspor: Çağlar Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Tugay Kacar, Gökhan Alsan (Dk. 87 Eray Ataseven), Melih Okutan (Dk. 69 Burak Asan), Landel, Furkan Demir (Dk. 62 Bregu), Balde (Dk. 62 Ozan Papaker)
Gol: Dk. 29 Landel (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Balde, Dk. 49 Gökhan Alsan (Boluspor), Dk. 66 Muhammed Akarslan (Pendikspor)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.
- Pendikspor: 0 - Boluspor: 1
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