Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Oğuz Kağan Çalışır, Özcan Sultanoğlu
Altay: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Kutay Yokuşlu (Dk. 68 Enes Yetkin), Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya, Arda Gezer, Ceyhun Gülselam (Dk. 79 Murat Uluç), Eren Erdoğan (Dk. 79 Mehmet Gündüz), Naderi, Yusuf Tekin (Dk. 68 Erdem Özcan), Paixao
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Kerem Kalafat, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç (Dk. 89 Ercan Coşkun), Benhur Keser, Mithat Pala (Dk. 89 Seyfettin Anıl Yaşar), Koray Altınay (Dk. 81 Grahovac), Alper Potuk, Sefa Yılmaz (Dk. 77 Emircan Altıntaş), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 77 Hurk)
Goller: Dk. 45+2 ve 64 Kubilay Kanatsızkuş (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Sefa Yılmaz, Dk. 48 Mithat Pala, Dk. 55 Alper Potuk (Çaykur Rizespor), Dk. 57 Efe Sarıkaya, Dk. 80 Murat Uluç, Dk. 83 Naderi (Altay)
İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig 8. hafta son maçında Çaykur Rizespor deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti.
- Altay: 0 - Çaykur Rizespor: 2
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz