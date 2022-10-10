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Futbol: Spor Toto 1. Lig

10.10.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay: 0 - Çaykur Rizespor: 2

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Oğuz Kağan Çalışır, Özcan Sultanoğlu

Altay: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Kutay Yokuşlu (Dk. 68 Enes Yetkin), Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya, Arda Gezer, Ceyhun Gülselam (Dk. 79 Murat Uluç), Eren Erdoğan (Dk. 79 Mehmet Gündüz), Naderi, Yusuf Tekin (Dk. 68 Erdem Özcan), Paixao

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Kerem Kalafat, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç (Dk. 89 Ercan Coşkun), Benhur Keser, Mithat Pala (Dk. 89 Seyfettin Anıl Yaşar), Koray Altınay (Dk. 81 Grahovac), Alper Potuk, Sefa Yılmaz (Dk. 77 Emircan Altıntaş), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 77 Hurk)

Goller: Dk. 45+2 ve 64 Kubilay Kanatsızkuş (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Sefa Yılmaz, Dk. 48 Mithat Pala, Dk. 55 Alper Potuk (Çaykur Rizespor), Dk. 57 Efe Sarıkaya, Dk. 80 Murat Uluç, Dk. 83 Naderi (Altay)

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig 8. hafta son maçında Çaykur Rizespor deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Altay: 0 - Çaykur Rizespor: 2

Altay - Çaykur Rizespor

Altay - Çaykur Rizespor

Altay - Çaykur Rizespor

Altay - Çaykur Rizespor

Altay - Çaykur Rizespor

Altay - Çaykur Rizespor

Altay - Çaykur Rizespor

Altay - Çaykur Rizespor

Altay - Çaykur Rizespor

Altay - Çaykur Rizespor

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Çaykur Rizespor Altay futbol 1.lig

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