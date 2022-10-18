Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur

Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Burak Olcar, Mehmet Dura, Buğra Can Semercioğlu
Altay: Eren Karataş, Kutay Yokuşlu, Tugay Gündem, Sefa Özdemir (Dk. 106 Mehmet Nur Kaymaz), Onur Efe (Dk. 83 Ali Solmaz), Mehmet Gündüz (Dk. 74 Salih Oktay), Ege Parmaksız (Dk. 62 Enes Yetkin), Erdem Özcan, Ali Kızılkuyu (Dk. 62 Arda Gezer), Nurettin Küçükdeniz (Dk. 74 Enes Öğürce), Murat Uluç
Efeler 09 Spor FK: Alper Özdemir, Murat Sevimler, Ahmet Sağ, Mahmut Emin Kabul (Dk. 64 Recep Daylak), Emrah Öztürk (Dk. 46 Furkan Çarkçı), Fatih Bozok (Dk. 95 Furkan Tuşik), Serdar Sudun, Kaan Yılmaz (Dk. 46 Hakan Can Durdu), Adnan Gülen, Furkan Cinkaya (Dk. 74 Mustafa Ekin), Berkcan Cengiz (Dk. 86 Uğur Çetinkaya)
Goller: Dk. 11 Murat Uluç (Altay), Dk. 45+1 Serdar Sudun (Penaltıdan), Dk. 97 Adnan Gülen (Efeler 09 Spor FK)
Sarı kartlar: Dk. 52 Mahmut Emin Kabul (Efeler 09 Spor FK), Dk. 69 Enes Yetkin, Dk. 78 Enes Öğürce, Dk. 109 Erdem Özcan, Dk. 114 Salih Oktay (Altay)
İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altay'ı 2-1 mağlup eden TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Efeler 09 Spor FK, adını 4. tura yazdırdı.
- Altay: 1 - Efeler 09 Spor FK: 2 - Uzatma bölümünde rakibine üstünlük kuran Efeler 09 Spor FK, 4. tura yükseldi
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