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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur

19.10.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu: 5 - Bitexen Sapanca Gençlikspor: 0 - İzmir temsilcisi, kupada 4. tura yükseldi

Stat: Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kenan Özcan, Hasan Erdoğan

Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Furkan Metin (Dk. 61 Hasan Berat Kayalı), Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Mustafa Kocabaş), Yusuf Yalçın Arslan, Alperen Selvi, Mehmet Ablay, Yusuf Talga (Dk. 75 Emircan Gürlük), Muzaffer Kocaer, Gökberk Efe, Sami Satılmış (Dk. 61 Furkan Yöntem), Emre Oymak (Dk. 24 Abdullah Soğucak)

Bitexen Sapanca Gençlikspor: Oğuzhan Dertli, Eren Koşkun, Mehmet Avcı, İsa Güler (Dk. 70 Doğukan Taş), Ali Helvacı, Muhammed Egemen Pehlivan, Bozan Uymaz (Dk. 60 Berkay Caymaz), İsmail Hasan Bakkal (Dk. 60 Vedat Saygı), Muhammed Emin Ergin (Dk. 46 Habib Biçer), Hakan Taşdelen (Dk. 54 Talha Bulut), Berat Çetinkaya

Goller: Dk. 37 ve 63 Gökberk Efe, Dk. 51 ve 65 Muzaffer Kocaer, Dk. 68 Yusuf Talga (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 27 Ali Helvacı, Dk. 70 Mehmet Avcı (Bitexen Sapanca Gençlikspor), Dk. 32 Alperen Selvi (Altınordu)

İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Bitexen Sapanca Gençlikspor'u 5-0 mağlup eden Altınordu, kupada 4. tura çıktı.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur

- Altınordu: 5 - Bitexen Sapanca Gençlikspor: 0 - İzmir temsilcisi, kupada 4. tura yükseldi

Altınordu - Bitexen Sapanca Gençlikspor

Altınordu - Bitexen Sapanca Gençlikspor

Altınordu - Bitexen Sapanca Gençlikspor

Altınordu - Bitexen Sapanca Gençlikspor

Altınordu - Bitexen Sapanca Gençlikspor

Altınordu - Bitexen Sapanca Gençlikspor

Altınordu - Bitexen Sapanca Gençlikspor

Altınordu - Bitexen Sapanca Gençlikspor

Altınordu - Bitexen Sapanca Gençlikspor

Altınordu - Bitexen Sapanca Gençlikspor

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Altınordu futbol

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