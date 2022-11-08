Galatasaray'a piyango vurdu! Transferiyle bin pişman eden Mostafa Mohamed'in tapusunu alıyorlar...

Galatasaray'da önceki başkan Burak Elmas döneminde geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten bonservisi alınan Mostafa Mohamed, bu sezonun başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'a kiralanmıştı. Mısırlı golcü; burada gösterdiği performansla yeni takımını mutlu ederken, sarı - kırmızılı taraftarları pişman etmişti. 24 yaşındaki futbolcunun geleceği herkes tarafından merak ediliyordu ve sıcak bir gelişme yaşandı.