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Galatasaray'a piyango vurdu! Transferiyle bin pişman eden Mostafa Mohamed'in tapusunu alıyorlar...

08.11.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun ortasında bonservisini aldığı ve bu sezon başında Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed, performansıyla sarı - kırmızılıları pişman etmeye devam ediyor. Gol yollarında yaşadığı problemle dikkat çeken Galatasaray'da taraftarların gönderilmesine tepki gösterdiği oyuncu, yeni kulübünde adeta 'kahraman' oldu. Kritik maçlardaki skor katkısı beğeni toplayan Mostafa Mohamed için Nantes kulübünün opsiyonu kullanmaya karar verdiği öğrenildi.

Galatasaray'da önceki başkan Burak Elmas döneminde geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten bonservisi alınan Mostafa Mohamed, bu sezonun başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'a kiralanmıştı. Mısırlı golcü; burada gösterdiği performansla yeni takımını mutlu ederken, sarı - kırmızılı taraftarları pişman etmişti. 24 yaşındaki futbolcunun geleceği herkes tarafından merak ediliyordu ve sıcak bir gelişme yaşandı.

MOSTAFA MOHAMED PİYANGOSU

GALATASARAY'A KAZANDIRACAK

GALATASARAY'A KAZANDIRACAK

Sezon başında 250 bin euro bedelle satın alma opsiyonlu olarak Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a büyük bir bonservis bedeli gelecek.

BEKLENTİLERİ KARŞILADI

BEKLENTİLERİ KARŞILADI

Fransız temsilcisiyl bu sezon 21 resmi maça çıktan ve 6 gol - 3 asist ile 9 gole direkt etki eden Mısırlı yıldız, yeni takımındaki beklentileri karşıladı.

OPSİYONU KULLANACAKLAR

OPSİYONU KULLANACAKLAR

Sabah Spor'un haberine göre Nantes, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi ve operasyon başlattı.

5 MİLYON 750 BİN EURO

5 MİLYON 750 BİN EURO

Ligue 1 ekibinin, Mohamed'in kiralık sözleşmesinde yer alan 5 milyon 750 bin euro'luk satın alma opsiyonunu ödemeye hazır olduğu belirtildi.

SICAK BAKIYOR

SICAK BAKIYOR

Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mostafa Mohamed'in de Nantes takımında kalmaya sıcak baktığı ifade edildi.

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