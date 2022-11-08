Galatasaray'a piyango vurdu! Transferiyle bin pişman eden Mostafa Mohamed'in tapusunu alıyorlar...

Galatasaray'da önceki başkan Burak Elmas döneminde geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten bonservisi alınan Mostafa Mohamed, bu sezonun başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'a kiralanmıştı. Mısırlı golcü; burada gösterdiği performansla yeni takımını mutlu ederken, sarı - kırmızılı taraftarları pişman etmişti. 24 yaşındaki futbolcunun geleceği herkes tarafından merak ediliyordu ve sıcak bir gelişme yaşandı.
Sezon başında 250 bin euro bedelle satın alma opsiyonlu olarak Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a büyük bir bonservis bedeli gelecek.
Fransız temsilcisiyl bu sezon 21 resmi maça çıktan ve 6 gol - 3 asist ile 9 gole direkt etki eden Mısırlı yıldız, yeni takımındaki beklentileri karşıladı.
Sabah Spor'un haberine göre Nantes, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi ve operasyon başlattı.
Ligue 1 ekibinin, Mohamed'in kiralık sözleşmesinde yer alan 5 milyon 750 bin euro'luk satın alma opsiyonunu ödemeye hazır olduğu belirtildi.
Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mostafa Mohamed'in de Nantes takımında kalmaya sıcak baktığı ifade edildi.