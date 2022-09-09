Galatasaray aldı, ülke karıştı! Kulüpten öyle bir açıklama geldi ki...

Kadrosuna kattığı isimlerle transfer döneminin adından en çok söz ettiren ekibi olan Galatasaray'da taraftar mest olmuş durumda. Transfer dönemini Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira, Mertens, Icardi, Milot Rashica, Juan Mata, Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen isimleriyle tamamlayan Aslan'ın Yusuf Demir transferi Avusturya ekibi Rapid Wien'de kriz yaratmış durumda.

MECBURİ AÇIKLAMA!

Galatasaray'a gelişinin ardından taraftarlar kulüp üzerinde bu veda sonrası bir baskı oluştururken, Rapid Wien cephesinden konuyla alakalı mecburi bir açıklama geldi. Rapid Wien Sportif Direktörü Zoran Barisic, bu transfere dair yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan ilk yazılı teklif çarşamba gecesi geldi. Kabul etmedik ve pazarlık yaptık. Yusuf Demir'in sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi olacaktı. Şimdi bonservisle birlikte, bonuslar ve sonraki satıştan payla daha fazla kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.

"BİR TAKSİT GECİKİRSE..."

Barisic, Galatasaray'ın ödemeleri 3.5 yılda ödeyeceğinin hatırlatılması üzerine, "Öncelikle bu kullandığımız bir durum. İkincisi kendimizi bu konuda güvence altına aldık. Bir taksitin gecikmesi durumunda ek ödemeler alacağız" ifadelerini kullandı.

"DÜŞÜNMEDİM..."

Uzun süreli ödemeler nedeniyle son ödemelerde paranın değer kaybetme riskinin olduğu hatırlatılan 52 yaşındaki futbol adamı, "Enflasyonu düşünmedim" cevabını verdi.