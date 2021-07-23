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Galatasaray Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildirdi

23.07.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü, Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau'nun transferi için Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Alexandru Cicaldau kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? Galatasaray, Cicaldau'yu KAP'a bildirdi!Alexandru Cicaldau kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? Galatasaray, Cicaldau'yu KAP'a bildirdi!

HAGI'NİN ÖĞRENCİSİ

Gheorghe Hagi'nin futbol akademisinde kariyerine başlayan Alexandru Cicaldau daha sonra Hagi'nin sahibi olduğu Viitorul Constanta takımında forma giymiş ve 1 milyon euro'ya Craiova'ya transfer olmuştu.

Alexandru Cicaldau bugüne kadar Romanya formasını da 14 kez giydi ve 2 gole imza attı.

SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük

LIONEL CAROLE

LIONEL CAROLE
Strasbourg -> Kayserispor Bonservis: Bedelsiz

MEHMET TOPAL

MEHMET TOPAL
Başakşehir -> Beşiktaş Bonservis: Bedelsiz

LUCAS CASTRO

LUCAS CASTRO
Fatih Karagümrük -> Adana Demirspor Bonservis: Açıklanmadı
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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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