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Galatasaray, Carlos Vinicius ile anlaşma sağladı! Brezilyalı forvet oyuncusu sezon sonuna kadar kiralandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.02.2024 16:20 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da forvet transferi mutlu sonla sonuçlandı. Cedric Bakambu'yu Real Betis'e gönderen sarı-kırmızılılar çok kısa süre içinde boşluğu doldurdu. Fulham'da forma giyen Carlos Vinicius ile anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. Carlos Vinicius'un satın alma opsiyonunun olmaması ise taraftarları şaşırttı.

Carlos Vinicius

Carlos Vinicius

BRE Brezilya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fulham
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Mauro Icardi'nin yanına bir forvet transferi daha yapmak isteyen Galatasaray'da Cedric Bakambu'nun ayrılışından hemen sonra mutlu sona ulaşıldı. Fulham'ın Brezilyalı oyuncusu Carlos Vinicius'u kadrosuna katan sarı-kırmızılılar kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

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Galatasaray, Carlos Vinicius'u sezon sonuna kadar kiraladı. Brezilyalı oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

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Carlos Vinicius'un satın alma opsiyonunun bulunmaması Galatasaraylı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. Fulham'da 48 maça çıkan 28 yaşındaki Brezilyalı forvet, 8 gol ve 3 asist yaptı.

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