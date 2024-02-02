Galatasaray, Carlos Vinicius ile anlaşma sağladı! Brezilyalı forvet oyuncusu sezon sonuna kadar kiralandı

Mauro Icardi'nin yanına bir forvet transferi daha yapmak isteyen Galatasaray'da Cedric Bakambu'nun ayrılışından hemen sonra mutlu sona ulaşıldı. Fulham'ın Brezilyalı oyuncusu Carlos Vinicius'u kadrosuna katan sarı-kırmızılılar kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Galatasaray, Carlos Vinicius'u sezon sonuna kadar kiraladı. Brezilyalı oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Carlos Vinicius'un satın alma opsiyonunun bulunmaması Galatasaraylı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. Fulham'da 48 maça çıkan 28 yaşındaki Brezilyalı forvet, 8 gol ve 3 asist yaptı.

