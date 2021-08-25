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Galatasaray'da Falcao Inter Miami'ye gidiyor

25.08.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cimbom, yıllık 9.5 milyon Dolar maliyeti olan Kolombiyalı golcüsüyle vedalaşıyor; Atakaş Hatayspor maçının kadrosuna alınmayan 35 yaşındaki forvetle yollar ayrılıyor. Radamel Falcao, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin bu hafta sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

Galatasaray'da Radamel Falcao bilmecesi sona eriyor. Hatayspor maçının kadrosuna alınmayan 35 yaşındaki Kolombiyalı golcü, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami ile prensip anlaşmasına vardı.

Yapılan son görüşmeler olumlu devam ediyor. Transferin bu hafta sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Gelişmeleri yakından takip eden sarı-kırmızılı yönetim ise Radamel Falcao'dan gelecek olumlu haberi beklemeye başladı.

TAKIM BÜTÇESİNDE YER AÇILACAK

ABD ekibinin sahibi olan efsane futbolcu David Beckham, Falcao'nun transferi ile yakından ilgileniyor. Tecrübeli futbolcunun eşi Lorelei Taron Instagram'da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar birlikte..." ifadelerini kullanarak veda sinyali vermişti.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise Falcao'nun maliyetinin yıllık 9.5 milyon dolar olduğunu ifade etmişti. Kolombiyalı forvetinin takımdan ayrılışı sonrası Galatasaray'ın takım bütçesinde de geniş bir yer açılmış olacak.

Randers ile 19 Ağustos'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off maçı, Radamel Falcao'nun Galatasaray kariyerindeki son maçı olabilir.

43 MAÇTA 20 GOL 3 ASİST YAPTI

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle geldiği günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan ve aldığı yüksek maaş nedeniyle takımdan ayrılması istenen Falcao, sarı-kırmızılı formayı toplam 43 karşılaşmada giydi. Kolombiyalı golcü 43 maçta, 20 gol atıp 3 asist yaptı.

Transfermarkt verilerine göre Falcao'nun 2.2 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Falcao, Galatasaray'a bedelsiz olarak Monaco'dan 2019'da gelmişti.

SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER

BURAK KAPACAK

BURAK KAPACAK
Bursaspor --> Fenerbahçe

EMİN ORTAKAYA

EMİN ORTAKAYA
Gençlerbirliği --> Fenerbahçe

SACHA BOEY

SACHA BOEY
Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
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