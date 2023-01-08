Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'un çekindiği tek isim! Oyuncularını uyardı "Ona dikkat edin"

MERTENS UYARISI

Sabah'ın haberine göre; Savunmayı önde kuran Fenerbahçe, arkasına atılan toplarda birçok kez sorun yaşamış ama ofsayt tuzağıyla çoğu tehlikeyi atlatmıştı. Portekizli teknik adamın ilk uyarısı ise Dries Mertens üzerinden gerçekleşti.