Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'un çekindiği tek isim! Oyuncularını uyardı "Ona dikkat edin"

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus oyuncularına son uyarılarını yaparken, Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız ismi için öğrencilerine özel bir uyarı geldi.
Galatasaray'ı tüm yönleriyle analiz eden tecrübeli çalıştırıcının Sarı-Kırmızılılar'daki çekindiği tek isim de ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre; Savunmayı önde kuran Fenerbahçe, arkasına atılan toplarda birçok kez sorun yaşamış ama ofsayt tuzağıyla çoğu tehlikeyi atlatmıştı. Portekizli teknik adamın ilk uyarısı ise Dries Mertens üzerinden gerçekleşti.
Belçikalı yıldız oyuncunun savunma arkasına atacağı toplar için defans dörtlüsünü uyaran deneyimli çalıştırıcı, ofsayt tuzağını bu maçta da sürdürüp oyun sisteminden taviz vermeyeceği öğrenildi.
Öte yandan Jesus, takımından savunma ve hücumda birlikte hareket etmelerini isterken oyuncularına 90 dakika boyunca konsantrasyon kaybı yaşamadan, mücadeleyi bırakmadan sahada olmaları emrini de verdi.