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  4. Galatasaray forması da giymişti! Restoranda yemek yerken hayatını kaybetti... Milojevic'in ölümünü 'yıkılmış durumdayız' diyerek duyurdular

Galatasaray forması da giymişti! Restoranda yemek yerken hayatını kaybetti... Milojevic'in ölümünü 'yıkılmış durumdayız' diyerek duyurdular

18.01.2024 10:45 | Son Güncelleme:
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Bir dönem Türkiye'de Galatasaray da forması giyen Sırp basketbolcu Dejan Milojevic, 6 yaşında hayatını kaybetti. Eski sırp basketbolcunun, bir restoranda yemek yediği sırada kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Milojevic, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Galatasaray'dan başsağlığı mesajı geldi.

Galatasaray'da 2008-2009 sezonunda forma giyen eski Sırp basketbolcu Dejan Milojevic hayatını kaybetti. Golden State Warriors'ta 2021'den itibaren yardımcı antrenörlük görevi yapan 46 yaşındaki eski basketbolcu Milojevic'in ölüm haberi basketbol camiasını yasa boğdu.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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RESTORANDA YEMEK YİYORDU...

RESTORANDA YEMEK YİYORDU...

1977 doğumlu olan Milojevic'in bir restoranda yemek yediği sırada aniden fenalaştığı öğrenildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Milojevic, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GALATASRASAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

GALATASRASAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray, eski basketbolcusunun ölümü sonrası sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Yapılan paylaşımda "2008-2009 sezonunda Galatasaray forması ile mücadele eden eski oyuncumuz ve NBA takımlarından Golden State Warriors'un asistan koçlarından Dejan Milojevic'in geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Dejan Milojevic'in ailesine ve tüm basketbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

"YIKILMIŞ DURUMDAYIZ"

"YIKILMIŞ DURUMDAYIZ"

Öte yandan Golden State Warriors'un sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda da "Dejan Milojevic'in ani vefatından dolayı yıkılmış durumdayız. Bu, Warriors'la ilişkisi olan herkes için şok edici ve trajik bir darbe. Ailesi, arkadaşları ve onunla çalışmaktan inanılmaz zevk alan hepimiz için inanılmaz derecede zor bir dönem" ifadeleri kullanıldı.

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