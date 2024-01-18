Galatasaray forması da giymişti! Restoranda yemek yerken hayatını kaybetti... Milojevic'in ölümünü 'yıkılmış durumdayız' diyerek duyurdular

Galatasaray'da 2008-2009 sezonunda forma giyen eski Sırp basketbolcu Dejan Milojevic hayatını kaybetti. Golden State Warriors'ta 2021'den itibaren yardımcı antrenörlük görevi yapan 46 yaşındaki eski basketbolcu Milojevic'in ölüm haberi basketbol camiasını yasa boğdu.
1977 doğumlu olan Milojevic'in bir restoranda yemek yediği sırada aniden fenalaştığı öğrenildi.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Milojevic, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Galatasaray, eski basketbolcusunun ölümü sonrası sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
Yapılan paylaşımda "2008-2009 sezonunda Galatasaray forması ile mücadele eden eski oyuncumuz ve NBA takımlarından Golden State Warriors'un asistan koçlarından Dejan Milojevic'in geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Dejan Milojevic'in ailesine ve tüm basketbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Golden State Warriors'un sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda da "Dejan Milojevic'in ani vefatından dolayı yıkılmış durumdayız. Bu, Warriors'la ilişkisi olan herkes için şok edici ve trajik bir darbe. Ailesi, arkadaşları ve onunla çalışmaktan inanılmaz zevk alan hepimiz için inanılmaz derecede zor bir dönem" ifadeleri kullanıldı.