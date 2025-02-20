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Galatasaray'ın elenmesinin ardından ortalık yıkıldı! "Okan Buruk'un gidişi artık çok yakın"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.02.2025 22:57
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Galatasaray, bu sezonki Avrupa kupalarına macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda başlayıp, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda tamamladı. AZ Alkmaar engelini geçemeyen sarı-kırmızılılarda takıma ve Okan Buruk'a sosyal medyada büyük tepki var.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray sahasında Hollanda takımı AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 1-0 geride tamamladığı mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki ilk maçı 4-1 kaybeden Aslan, bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.

AZ ALKMAAR ENGELİNİ GEÇEMEDİ

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Galatasaray, 2024-2025 sezonuna Avrupa’da UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda başladı ve İsviçre ekibi Young Boys’a elenerek, yoluna Avrupa Ligi’nde devam etti. Sarı-kırmızılılar, burada lig aşamasında POAK’u 3-1, Elfsborg’u 4-3 ve Tottenham’ı 3-2 mağlup ederken, Ajax’a da 2-1 kaybetti. Cimbom, RFS ile 2-2, AZ Alkmaar ile 1-1, Malmö ile 2-2 ve Dinamo Kiev ile ise 3-3 berabere kaldı. Aslan; 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla ligi 14. sırada tamamlayarak, son 16 play-off turuna kaldı.

Lig aşamasında oynadığı AZ Alkmaar ile eşleşen Galatasaray, turu geçemedi ve bu sezonki Avrupa defterini kapadı.

OKAN BURUK'A TEPKİ BÜYÜK!

Galatasaraylı taraftarlar özellikle Okan Buruk'a ve yeni transfer Carlos Cuesta'a tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
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