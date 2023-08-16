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Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana galibiyeti sonrası spor yazarları eşleşmeyi değerlendirdi! Usta isimden Okan Buruk'a sert eleştiri...

16.08.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'nde bir engeli daha devirerek adını play-off turuna yazdırmayı başaran Galatasaray'da, karşılaşmanın ardından spor yazarları Olimpija Ljublajana eşleşmesine dair değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Olimpija Ljubljana’yı konuk eden Galatasaray, taraftarı önünde 1-0 kazanarak tur biletini alan taraf oldu. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 kazanan ve İstanbul’daki maça avantajlı bir skorla çıkan Galatasaray, 24. dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0’lık üstünlüğü sağladı. Galatasaray, Sloven ekibi Olimpija Ljubljana’ya karşı toplamda 4-0’lık üstünlük sağlayarak play-off’a yükselen taraf oldu.

Galatasaray, Klaksvik’i eleyen Molde ile play-off’ta karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın ardından spor yazarları eşleşmeye dair değerlendirmelerde bulundu.

ÇILGIN PLAN YARIM KALDI (Serkan Akcan / Fanatik)

ÇILGIN PLAN YARIM KALDI (Serkan Akcan / Fanatik)

Okan Buruk’un Ljubljana deplasmanında sayılmayan gollerine rağmen iki stoperini kesmesi dikkat çekiciydi. Emin Bayram ve Kaan Ayhan’ı tandemde kullanan Okan hoca 3-0’lık skorun rahatlığını kalede de kullansa iyi olabilirdi. Günay Güvenç’in öz güven kazanması için böyle maçlar bulunmaz nimetti. Galatasaray’ın bu sezon transferleri taraftarını mutlu ediyor elbette. Fakat stopere mutlaka Şampiyonlar Ligi takviyesi gerekiyor. Sergio Ramos transferi için, oyuncu tarafında sanırım gruplara kalış garantisi aranıyor. Sonuç ne olur bilinmez ama Galatasaray savunmasının Ramos standartlarında bir lidere ihtiyacı olduğu aşikar.

Kerem şaşırttı

Kerem şaşırttı

Mertens ve Kerem’in ilk yarı performansı şaşırtıcıydı doğrusu. Okan hoca da öyle görmüş ki, Zaha ile Bakambu’yu hemen oyuna sürdü. Bakambu’yu hep Icardi’nin ikamesi olarak kullanan Okan Buruk, Ljubljana’ya karşı Bakambu’yla yeni bir plana geçti. Merkezden Mertens’i çıkaran Okan hoca Zaha’yı sol kenarda Barış’ı sağda kullandığı bir 4-4-2’de Icardi ile Bakambu’yu önde konumlandırdı.

Icardi form tuttukça...

Icardi form tuttukça...

Buruk’un çılgın planı Torreira yüzünden kadük kaldı. Okan hoca 60’ta Halil-Barış değişikliğiyle ön bölgede Zaha, Icardi, Bakambu, Halil dörtlüsüyle oynamanın konforunu yaşamak istedi. Ne var ki, 5 dakika sonra Torreira kırmızıyla atılınca senaryo değişmek zorunda kalsa da Galatasaray sürprize izin vermedi. Okan Buruk ve öğrencileri, Icardi form tuttukça Play-Off turunda Molde’nin sorun çıkarmasını beklemiyordur.

PİT STOP (Serkan Korkmaz / Fotomaç)

PİT STOP (Serkan Korkmaz / Fotomaç)

Kadrolar elimize ulaştığında sarı kırmızılıların on biri beni çok şaşırttı. Belli ki İcardi kendi isteğiyle sahadaydı. Taraftarını, atacağı gol veya goller sonrası çalacak olan "Aşkın Olayım" ile havaya sokmak istediğine eminim ama ispatlayamam. Kim bilir; belki de geçen seneki ekürisi Kerem'i de (Aktürkoğlu) yanında isteyen oydu.

Yunus, Midtsjö, Dubois'nın 11'de olmamalarıysa çok manidardı. Kerem Demirbay'ın ismi UEFA'ya verilmiş olsaydı seremonide onu da görürdük şüphesiz. Okan Buruk'un 3-0'ın rövanşında dün akşamki ilk 11'iyle bazı oyunculara şu mesajları verdiğini sanıyorum. "Dubois; sana kızgınım. Trabzon maçı öncesi Boey'i sahaya sürmemin nedeni budur." "Angelino; sana bir şans daha... Kullanamazsan Trabzon karşısında forma Kazımcan'ın." "Midtsjö; takıma senin varlığına rağmen hala orta saha lazım. Berkan bile senin önünde." "Emin ve Kaan; normalde tandem kolay kolay bozulmaz. Ama siz de forma almaya hazır olduğunuzu gösterin artık." "Kerem; Zaha geldi Trabzon maçında seni yedek bırakabilirim. Artık sağda şansın daha fazla." "Yunus; Barış bugün 11'deyse sebebi ben değil sensin." "Mertens; vazgeçilmezimsin!"

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