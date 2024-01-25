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Galatasaray İstanbulspor maçını izleyenler ne olduğunu anlayamadı! VAR kontrolü sonrası İstanbulspor'un golü iptal edildi, Galatasaray'a penaltı verildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.01.2024 21:16 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın İstanbulspor'u konuk ettiği mücadelenin 38. dakikasında oldukça ilginç bir an yaşandı. İstanbulspor attığı golle skoru 2-0'a getirirken VAR kontrolü sonrası gol iptal edildi ve Galatasaray penaltı kazandı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Galatasaray İstanbulspor mücadelesinde sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunu İstanbulspor savunması uzaklaştırırken, konuk ekip tehlikeli bir kontra atak geliştirdi.

VAR'DAN UYARI GELDİ

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Hızlı gelişen atakta Emir Kaan 38. dakikada golü atarak skoru 2-0'a getirdi ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Bahattin Şimşek, pozisyonu izlemeye gitti.

GOL İPTAL EDİLDİ, PENALTI VERİLDİ

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Gol öncesi kullanılan köşe vuruşunda İstanbulspor savunmasının elle oynadığını tespit eden Şimşek, Galatasaray lehine penaltı düdüğü çaldı. İstanbulspor'un golü geçersiz sayılırken, sarı kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, penaltıdan takımının beraberlik golünü kaydetti.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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