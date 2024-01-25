Galatasaray İstanbulspor maçını izleyenler ne olduğunu anlayamadı! VAR kontrolü sonrası İstanbulspor'un golü iptal edildi, Galatasaray'a penaltı verildi

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Galatasaray İstanbulspor mücadelesinde sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.
Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunu İstanbulspor savunması uzaklaştırırken, konuk ekip tehlikeli bir kontra atak geliştirdi.
Hızlı gelişen atakta Emir Kaan 38. dakikada golü atarak skoru 2-0'a getirdi ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Bahattin Şimşek, pozisyonu izlemeye gitti.
Gol öncesi kullanılan köşe vuruşunda İstanbulspor savunmasının elle oynadığını tespit eden Şimşek, Galatasaray lehine penaltı düdüğü çaldı. İstanbulspor'un golü geçersiz sayılırken, sarı kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, penaltıdan takımının beraberlik golünü kaydetti.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)