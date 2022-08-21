Galatasaray istediğini aldı... Nwakaeme ile şaşırtan anlaşma!

Galatasaray'da Nwakaeme sevinci yaşanıyor. Okan Buruk'un çok istediği oyuncuların başında gelen Nwakaeme ile her konuda anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılıların maçını izlerken görüntülenen Nwakaeme'nin transferine artık kesin gözüyle bakılıyor.

ŞAMPİYONLUKTA ÖNEMLİ ROL OYNADI

Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük katkı sağlayan Nwakaeme, 15 gol 10 asistle göz doldurmuştu. Nijeryalı oyuncu, yeni sezonda Galatasaray forması giymek istediğini yakın çevresine aktardı. Bu olayın ardından Galatasaray taraftarı şimdiden Nwakaeme'yi karşılamak için planlar yapmaya başladı. Twitter'dan yüzlerce Tweet atan sarı-kırmızılılar Nwakaeme'yi müthiş bir törenle karşılamayı planlıyor.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Nwakaeme'nin Galatasaray ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Trabzonspor'un 2.1 milyon Euro'luk teklifini düşük bulduğu için reddeden Nwakaeme, Galatasaray ile 1.5 milyon Euro konusunda anlaşma sağladı. (Habertürk)