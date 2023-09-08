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Galatasaray kulüp doktoru bir bir açıkladı, duyanların ağzı açık kaldı! Yeni transferlerin son durumu: Fit değil, fazla kilosu var

08.09.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı transferlerle adından söz ettirmeyi başaran Galatasaray, kadrosuna Zaha, Hakim Ziyech, Tete gibi isimlerin ardından Ndombele ve Davinson Sanchez'i de kattı. Sarı-Kırmzılılar'da kulüp doktoru Yener İnce düzenlenen antrenman öncesi konuşurken çok merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Lige verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gerçekleştirilen antrenman öncesi kulüp doktoru Yener İnce kameraların karşısına geçerek yeni transferlerin ve sakatlıkları bulunan isimlerin son durumlarına dair açıklamalarda bulundu.

Zaha, Ndombele ve Ziyech için konuşan İnce, Icardi ve Sergio Oliviera'nın da sakatlıklarının bulunduğu ve kısa süre içerisinde takımla antrenmanlara katılacağını açıkladı.

İŞTE YENER İNCE'NİN AÇIKLAMALARI

'ZAHA FİT DEĞİL' 

'ZAHA FİT DEĞİL' 

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’tan transfer ettiği Wilfried Zaha’nın geçen sezon sakat şekilde oynatıldığını söyleyen Yener İnce, “Zaha’nın geçen sezon tekrar eden kas sakatlıkları olmuş ama Crystal Palace geçen sezon mecburen bu şekilde kullanmış. Zaha da kendini denedi, istediklerini yapabilecek fitness’a sahip olmadığını fark etti. Sakatlığında kötü bir şey yok ama takım ligden düşmesin diye 2 hafta sonra sahaya çıkmak zorunda kalmış. Bu yıpranmışlığın üstüne gitmemek gerekiyor. Özel bir programa başladık” diye konuştu.

'NDOMBELE'NİN KİLOSU VAR' 

'NDOMBELE'NİN KİLOSU VAR' 

Galatasaray’ın UEFA kadro bildiriminin son saatlerinde İngiltere’nin Tottenham ekibinden renklerine bağladığı Fransız yıldız Tanguy Ndombele’nin durumunu değerlendiren İnce, “Ndombele’nin sıkıntısı yok. Bazı oyuncuların yağ oranı, en iyi olduğu zamanda diğer oyunculardan daha yüksektir. İdeal bir oyuncunun yüzde 11-12’nin altında kalması gerekiyor. Dünya futbolunda yüzde 16’yla oynayan çok iyi oyuncular var. Bu çocuğu da yüzde 11’lere düşürdüğünde sahada hayalet olur. Evet biraz kilosu var ama düşüreceğiz. Abartılı bir durum yok. Bu şekliyle Tottenham’da antrenmanlara çıktı. Tottenham ve Napoli’deki raporları bizde. En fit olduğu dönemlerdeki kiloları da bu şekilde” dedi.

'ZIYECH, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLAYACAK' 

'ZIYECH, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLAYACAK' 

Son olarak sosyal medyaya düşen antrenman görüntülerinin ardından çok zayıf olduğu gerekçesiyle eleştirilen Faslı yıldız Hakim Ziyech’in durumunu değerlendiren İnce, “Ziyech çok zayıf falan değil. Ajax veya Chelsea’de neyse, o şekilde. Önümüzdeki hafta salı veya çarşamba takımla birlikte antrenmanlara başlamasını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

MAURO ICARDI 

MAURO ICARDI 

Gaziantep FK maçında ayağına darbe alan Icardi'nin ciddi bir sakatlığının olmadığını aktaran İnce, "Icardi'nin çok ciddi bir sakatlığı yok. Son maçta ayağına anormal bir darbe aldı. Ayak bileğinde bir şiş var. Oyuncunun faydasına olacak program uygulanıyor. Gelecek hafta takımla antrenmana çıkacak." dedi.

SERGIO OLIVEIRA 

SERGIO OLIVEIRA 

Sergio Oliveira'nın antrenmanda kalçasında takılma hissi oluştuğunu aktaran İnce, "Sergio, toparlanma sürecinde. Salı günü takımla çalışmalara başlayacak." diye konuştu.

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