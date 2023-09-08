Galatasaray kulüp doktoru bir bir açıkladı, duyanların ağzı açık kaldı! Yeni transferlerin son durumu: Fit değil, fazla kilosu var

'NDOMBELE'NİN KİLOSU VAR'

Galatasaray’ın UEFA kadro bildiriminin son saatlerinde İngiltere’nin Tottenham ekibinden renklerine bağladığı Fransız yıldız Tanguy Ndombele’nin durumunu değerlendiren İnce, “Ndombele’nin sıkıntısı yok. Bazı oyuncuların yağ oranı, en iyi olduğu zamanda diğer oyunculardan daha yüksektir. İdeal bir oyuncunun yüzde 11-12’nin altında kalması gerekiyor. Dünya futbolunda yüzde 16’yla oynayan çok iyi oyuncular var. Bu çocuğu da yüzde 11’lere düşürdüğünde sahada hayalet olur. Evet biraz kilosu var ama düşüreceğiz. Abartılı bir durum yok. Bu şekliyle Tottenham’da antrenmanlara çıktı. Tottenham ve Napoli’deki raporları bizde. En fit olduğu dönemlerdeki kiloları da bu şekilde” dedi.