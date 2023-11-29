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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubundan nasıl çıkar? Tüm ihtimaller tek tek hesaplandı...

29.11.2023 09:32 | Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, bu akşam grubun en önemli maçında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkmak için son derece kritik bir mücadeleye sahne olacak maç öncesi Galatasaray'ın nasıl üst tura kalabileceği konuşulmaya başlandı. İşte Galatasaray'ın gruptan çıkabilmesi için tüm olasılıklar...

Galatasaray, A grubunda 4. maçlar sonunda 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Son 2 maça girilirken evinde Manchester United'ı ağırlayacak sarı-kırmızılılarda gruptan çıkabilmek için hesaplar başladı.

Canlı Skor

BAYERN LİDER ÇIKTI

BAYERN LİDER ÇIKTI
Grupta şu ana kadar tüm maçları kazanan Bayern Münih, 12 puanla gruptan lider çıkmayı garantiledi.

KOPENHAG İKİNCİ SIRADA

KOPENHAG İKİNCİ SIRADA
Geçtiğimiz hafta oynanan maçlar sonrası sürpriz bir şekilde ikinci sıraya yerleşen Kopenhag'ın puanı dört. Galatasaray ile puan puana olan Kopenhag, averajla ikinci sırada bulunuyor. Grubun son sırasında ise 3 puanla Manchester United yer alıyor.

MANCHESTER UNITED VE KOPENHAG'I YENERSE...

MANCHESTER UNITED VE KOPENHAG'I YENERSE...
Galatasaray bu akşam konuk edeceği Manchester United'ı ve grubun son maçında Kopenhag'ı mağlup ederse diğer karşılaşmaların sonucuna bakmadan gruptan 2. olarak çıkacak.

GALATASARAY KAZANIR, KOPENHAG PUAN KAYBEDERSE...

GALATASARAY KAZANIR, KOPENHAG PUAN KAYBEDERSE...
Galatasaray bu akşam kazanır, Kopenhag da Bayern Münih deplasmanında puan kaybederse, Sarı-Kırmızılılara Danimarka deplasmanında üst tur için 1 puan yetecek.

BU AKŞAM MAĞLUP OLURSA...

BU AKŞAM MAĞLUP OLURSA...
Galatasaray'ın bu akşam Manchester United'a kaybetmesi durumda ise son hafta Kopenhag'ı yenmek zorunda kalacak ve Manchester United'ın Bayern Münih'e yenilmesini bekleyecek.
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