Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubundan nasıl çıkar? Tüm ihtimaller tek tek hesaplandı...

Galatasaray, A grubunda 4. maçlar sonunda 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Son 2 maça girilirken evinde Manchester United'ı ağırlayacak sarı-kırmızılılarda gruptan çıkabilmek için hesaplar başladı.



BAYERN LİDER ÇIKTI Grupta şu ana kadar tüm maçları kazanan Bayern Münih, 12 puanla gruptan lider çıkmayı garantiledi.

KOPENHAG İKİNCİ SIRADA Geçtiğimiz hafta oynanan maçlar sonrası sürpriz bir şekilde ikinci sıraya yerleşen Kopenhag'ın puanı dört. Galatasaray ile puan puana olan Kopenhag, averajla ikinci sırada bulunuyor. Grubun son sırasında ise 3 puanla Manchester United yer alıyor.

MANCHESTER UNITED VE KOPENHAG'I YENERSE... Galatasaray bu akşam konuk edeceği Manchester United'ı ve grubun son maçında Kopenhag'ı mağlup ederse diğer karşılaşmaların sonucuna bakmadan gruptan 2. olarak çıkacak.

GALATASARAY KAZANIR, KOPENHAG PUAN KAYBEDERSE... Galatasaray bu akşam kazanır, Kopenhag da Bayern Münih deplasmanında puan kaybederse, Sarı-Kırmızılılara Danimarka deplasmanında üst tur için 1 puan yetecek.